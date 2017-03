Leia a Bíblia em 1 ano - 65º dia

Home > Mundo Cristão

“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento...” Oséias 4.6

Conhecer a Bíblia é muito importante para todos nós, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, pois Deus fala conosco por meio de Sua Palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos orienta, e quando passamos por tribulações, Ele nos faz lembrar do que está escrito na Bíblia, de uma Palavra de Deus que nos conforte. Mas só nos lembraremos se tivermos conhecimento Dela.

Se você já está nesse propósito, acompanhe a leitura de hoje:

Êxodo 16

16.1 Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos quinze dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito.

16.2 Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto;

16.3 disseram-lhes os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do SENHOR, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar! Pois nos trouxestes a este deserto, para matardes de fome toda esta multidão.

16.4 Então, disse o SENHOR a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não.

16.5 Dar-se-á que, ao sexto dia, prepararão o que colherem; e será o dobro do que colhem cada dia.

16.6 Então, disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde, sabereis que foi o SENHOR quem vos tirou da terra do Egito,

16.7 e, pela manhã, vereis a glória do SENHOR, porquanto ouviu as vossas murmurações; pois quem somos nós, para que murmureis contra nós?

16.8 Prosseguiu Moisés: Será isso quando o SENHOR, à tarde, vos der carne para comer e, pela manhã, pão que vos farte, porquanto o SENHOR ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele; pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o SENHOR.

16.9 Disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do SENHOR, pois ouviu as vossas murmurações.

16.10 Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do SENHOR apareceu na nuvem.

16.11 E o SENHOR disse a Moisés:

16.12 Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel; dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e, pela manhã, vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o SENHOR, vosso Deus.

16.13 À tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial; pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial.

16.14 E, quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra.

16.15 Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o SENHOR vos dá para vosso alimento.

16.16 Eis o que o SENHOR vos ordenou: Colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gômer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas; cada um tomará para os que se acharem na sua tenda.

16.17 Assim o fizeram os filhos de Israel; e colheram, uns, mais, outros, menos.

16.18 Porém, medindo-o com o gômer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer.

16.19 Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte.

16.20 Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte; porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles.

16.21 Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer; porque, em vindo o calor, se derretia.

16.22 Ao sexto dia, colheram pão em dobro, dois gômeres para cada um; e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés.

16.23 Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o SENHOR: Amanhã é repouso, o santo sábado do SENHOR; o que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água; e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte.

16.24 E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara; e não cheirou mal, nem deu bichos.

16.25 Então, disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é do SENHOR; hoje, não o achareis no campo.

16.26 Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado; nele, não haverá.

16.27 Ao sétimo dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam.

16.28 Então, disse o SENHOR a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis?

16.29 Considerai que o SENHOR vos deu o sábado; por isso, ele, no sexto dia, vos dá pão para dois dias; cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia.

16.30 Assim, descansou o povo no sétimo dia.

16.31 Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná; era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel.

16.32 Disse Moisés: Esta é a palavra que o SENHOR ordenou: Dele encherás um gômer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito.

16.33 Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, mete nele um gômer cheio de maná e coloca-o diante do SENHOR, para guardar-se às vossas gerações.

16.34 Como o SENHOR ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do Testemunho para o guardar.

16.35 E comeram os filhos de Israel maná quarenta anos, até que entraram em terra habitada; comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã.

16.36 Gômer é a décima parte do efa.

Lucas 20

20.1 Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos,

20.2 e o argüiram nestes termos: Dize-nos: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade?

20.3 Respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta; dizei-me:

20.4 o batismo de João era dos céus ou dos homens?

20.5 Então, eles arrazoavam entre si: Se dissermos: do céu, ele dirá: Por que não acreditastes nele?

20.6 Mas, se dissermos: dos homens, o povo todo nos apedrejará; porque está convicto de ser João um profeta.

20.7 Por fim, responderam que não sabiam.

20.8 Então, Jesus lhes replicou: Pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas.

20.9 A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável.

20.10 No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha; os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio.

20.11 Em vista disso, enviou-lhes outro servo; mas eles também a este espancaram e, depois de o ultrajarem, o despacharam vazio.

20.12 Mandou ainda um terceiro; também a este, depois de o ferirem, expulsaram.

20.13 Então, disse o dono da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado; talvez o respeitem.

20.14 Vendo-o, porém, os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro; matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa.

20.15 E, lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha?

20.16 Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: Tal não aconteça!

20.17 Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito: A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, angular?

20.18 Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços; e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó.

20.19 Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola; mas temiam o povo.

20.20 Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador.

20.21 Então, o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade;

20.22 é lícito pagar tributo a César ou não?

20.23 Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu:

20.24 Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: De César. Então, lhes recomendou Jesus:

20.25 Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.

20.26 Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo; e, admirados da sua resposta, calaram-se.

20.27 Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição,

20.28 perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido.

20.29 Ora, havia sete irmãos: o primeiro casou e morreu sem filhos;

20.30 o segundo e o terceiro também desposaram a viúva;

20.31 igualmente os sete não tiveram filhos e morreram.

20.32 Por fim, morreu também a mulher.

20.33 Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os sete a desposaram.

20.34 Então, lhes acrescentou Jesus: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento;

20.35 mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento.

20.36 Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição.

20.37 E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.

20.38 Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos; porque para ele todos vivem.

20.39 Então, disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem!

20.40 Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo.

20.41 Mas Jesus lhes perguntou: Como podem dizer que o Cristo é filho de Davi?

20.42 Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita,

20.43 até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés.

20.44 Assim, pois, Davi lhe chama Senhor, e como pode ser ele seu filho?

20.45 Ouvindo-o todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos:

20.46 Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes;

20.47 os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações; estes sofrerão juízo muito mais severo.

Jó 35

35.1 Disse mais Eliú:

35.2 Achas que é justo dizeres: Maior é a minha justiça do que a de Deus?

35.3 Porque dizes: De que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado?

35.4 Dar-te-ei resposta, a ti e aos teus amigos contigo.

35.5 Atenta para os céus e vê; contempla as altas nuvens acima de ti.

35.6 Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes?

35.7 Se és justo, que lhe dás ou que recebe ele da tua mão?

35.8 A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo; e a tua justiça, dar proveito ao filho do homem.

35.9 Por causa das muitas opressões, os homens clamam, clamam por socorro contra o braço dos poderosos.

35.10 Mas ninguém diz: Onde está Deus, que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite,

35.11 que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus?

35.12 Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus.

35.13 Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso.

35.14 Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele; por isso, espera nele.

35.15 Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões,

35.16 abres a tua boca, com palavras vãs, amontoando frases de ignorante.

O que você aprendeu com a leitura de hoje? Deixe seu comentário.

