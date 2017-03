Esqueça o ontem. Hoje começa uma nova vida para você

Home > Estudos Bíblicos

Quem você foi ontem já não importa. Muitas vezes o homem justifica as suas atitudes atuais pelas obras realizadas no passado, mas, na verdade, Deus só dá importância ao que cada um é hoje.

É o que explica o bispo Edson Costa, em postagem feita recentemente em sua página no Facebook:

“Deus não quer saber o que você foi ontem. Ele não quer saber se ontem você multiplicou o azeite, a farinha da botija. Ele não quer saber se ontem você fez fogo descer, Ele não quer saber se ontem você ressuscitou o filho da viúva. Ele quer saber quem você é agora, aqui, neste momento.”

De acordo com o bispo, “o passado acabou na noite passada”. Ele destaca que o homem não pode utilizar o que fez no passado para se tornar, no presente, um vento tranquilo, uma pessoa acomodada na sua fé; uma pessoa que foi maravilhosa, mas que agora está terminando os seus dias de qualquer maneira.

Uma nova vida

A própria Bíblia avisa que “o justo viverá da fé; E, se ele recuar, a Minha alma não tem prazer nele” (Hebreus 10.38). Assim, o homem deve todos os dias refletir sobre o seu comportamento e perceber se está realmente fazendo todo o possível para cumprir os Ensinamentos de Deus.

“Se ontem você foi de fé e hoje não é mais, pouco importa. E se ontem você era um desanimado e hoje é da fé, isso aí importa. Porque hoje começa uma nova vida para você”, conclui o bispo.

