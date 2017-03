Voluntários entregam Bíblias em Centro de Detenção de Jundiaí

Home > Folha Universal

O sistema carcerário no Brasil tem passado por diversos problemas nos últimos tempos. Por isso, a Universal, com os seus voluntários, tem trabalhado diariamente tanto para a recuperação dos internos como pela ressocialização deles por meio de um trabalho evangelístico.

Recentemente, o bispo Eduardo Guilherme, atual responsável pelo trabalho do grupo Universal nos Presídios (UNP) em todo o Brasil, realizou uma visita ao Centro de Detenção Provisória (CDP) na cidade de Jundiaí, em São Paulo.

O local abriga aproximadamente 1,8 mil presos. Durante a visita, o bispo teve um encontro com os funcionários da administração e transmitiu uma mensagem especial. Ele agradeceu o empenho de todos, bem como dos agentes penitenciários, e ressaltou a importância de cada um. “Sem a ajuda de vocês, jamais poderíamos realizar o nosso trabalho aqui”, disse.

O bispo encerrou o encontro ao lado dos funcionários com uma oração em favor deles e de seus familiares e entregou de presente a cada um exemplares da edição especial da Bíblia Sagrada do Templo de Salomão. Os homens que estão privados de liberdade também receberam uma edição da Bíblia.

Em seguida, o bispo Eduardo e a equipe de voluntários dirigiram-se ao Raio 1 do presídio e ali realizaram uma reunião especial com os internos. O tema foi a importância do trabalho evangelístico nos presídios, seguindo a ordenança do próprio Deus contida na Bíblia. “Porque tive fome, e destes-Me de comer; tive sede, e destes-Me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-Me; Estava nu, e vestistes-Me; adoeci, e visitastes-Me; estive na prisão, e foste Me ver.” (Mateus 25.35,36).

Para mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo UNP, acesse o blog oficial do grupo (programamomentodopresidiario.blogspot.com.br).

Caso queira fazer parte do grupo UNP, procure uma Universal mais próxima de sua casa e se informe sobre o que é preciso. Veja o endereço mais perto de você no portal universal.org.

*Com informações do grupo Mídia UNP Campinas (São Paulo)

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

