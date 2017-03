Vida a dois conturbada

Home > Vida a Dois

Um relacionamento amoroso, muitas vezes, passa por dificuldades e momentos de tensão, mas alguns casais passam dos limites em suas discussões. Muitos também ignoram os sinais de que o namoro não dará certo e, ao insistir em algo que está fadado ao fracasso, acabam perdendo mais do que tempo com a pessoa errada, chegam até a perder a vida.

Foi o caso do recepcionista Daniel Masson (foto acima), de 35 anos, que foi atropelado e morto pela própria namorada, Francine Suati de Lima, de 30 anos. De acordo com amigos, o casal, que teria um relacionamento difícil, voltava de um bloco de Carnaval quando começou a discutir. Depois da briga, Francine entrou em seu carro e atropelou o namorado. Testemunhas afirmam que ela ainda passou várias vezes com o carro por cima do corpo. Daniel foi socorrido, mas não resistiu e morreu. Ela foi presa no local.

O relacionamento já durava 5 anos e era conturbado. Francine era muito ciumenta e chegou a bater na mãe de Daniel. Apesar disso, ele afirmava gostar muito da namorada.

Insistir no erro

Em qualquer relação, discordar sobre algo é completamente normal, mas a diferença está em como o casal lida com isso. E esses momentos são ótimas oportunidades para observar os sinais de se o relacionamento pode ou não se tornar um casamento.

É importante identificar se vocês conseguem conversar civilizadamente, com empatia, tolerância e união. Se há facilidade para admitir quando erram e até mesmo verificar o tempo que levam para fazer as pazes quando têm uma discussão mais séria´, pois isso é relevante quando a intenção é ver se aquela pessoa é ideal para um casamento

Esses são pontos importantes a serem avaliados, então, preste atenção em como conduz o namoro e coloque na balança se esse é o “estilo” que você quer levar adiante. Não ignore os sinais para não correr o risco de entrar em uma relação que já tem o fim certo.

