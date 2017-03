Veterano também aprende

Home > Folha Universal

Pianista renomado mundialmente, o brasileiro João Carlos Martins tinha 64 anos quando médicos disseram que ele não poderia mais tocar piano, em razão de décadas seguidas de acidentes e doenças que prejudicaram seus movimentos. Ele entrou para uma faculdade e foi estudar regência. Hoje, é um reconhecido maestro e fará mais uma cirurgia para tentar voltar às teclas. Ajudou a recuperar muitas vidas ao levar jovens carentes a estudar música.

John Glenn (foto abaixo), astronauta norte-americano que figurou entre os pioneiros da corrida espacial no século passado, enveredou-se pela política com sucesso, mas nunca perdeu o espaço de vista. Aos 77 anos, voltou a treinar para uma nova missão e entrou em órbita de novo como membro da tripulação do ônibus espacial Discovery, numa missão de 10 dias.

James Stewart, também dos Estados Unidos (já falamos dele aqui), foi um dos grandes atores da era de ouro de Hollywood e heroico piloto na Segunda Guerra Mundial. Mesmo retornando do grande conflito armado da década de 1940 com estresse pós-traumático e sem motivação para voltar a atuar em filmes, retomou os trabalhos no cinema e continuou sua gloriosa trajetória na área. Também se atualizou sobre o avanço tecnológico das aeronaves e voltou a pilotar em 1966, na Guerra do Vietnã, com 58 anos.

Esses homens têm em comum algo interessante. Todos eram mais do que tarimbados em seus trabalhos, famosos pelo grande talento e pela inteligência ímpar. E, sobretudo, pelo esforço que despenderam para construir suas carreiras. Todos poderiam gozar de boa aposentadoria em poltronas confortáveis e viver – merecidamente – das lembranças de seus grandes e marcantes feitos.

Contudo, Martins, Glenn e Stewart não quiseram, a despeito de doenças, idade avançada e qualquer outro problema, deixar seus corpos e mentes inativos. Para caras assim, ficar “paradão” é morte em vida. Claro que todos tinham suas famílias, precisavam cuidar da saúde, já estiveram no ápice profissional e podiam usar quaisquer dessas obrigações como pretexto para a aposentadoria. Porém, a vida estava ali, plena, e merecia mais deles.

Martins até hoje, aos 76 anos, passa por cirurgias e outros tratamentos e, assim como a música nunca o deixou, ele também não deixou a música. Stewart morreu em 1991 e entrou para a história não só como um extraordinário ator, mas como um dos mais valorosos (e admirados) cidadãos norte-americanos em relação ao que é exercer o verdadeiro patriotismo. Glenn faleceu bem recentemente, aos 95 anos, em dezembro último, e voltou a ver a Terra do alto. Eles não pararam. Com isso, caras como eles vivem o máximo que podem, pois criam oportunidades numa idade em que muitos acham que elas não existem mais. Despem-se da coroa do grande conhecimento e, humildes, percebem que o aprendizado nunca acaba para quem é inteligente de verdade.

Com isso, não só acrescentam bastante a suas próprias experiências como também inspiram jovens – futuros veteranos – a não encerrarem precocemente a roda viva do conhecimento. É como diz o velho ditado: pedras que rolam não criam limo. Tenha você a idade que tiver, esteja disposto a aprender.

Os pioneiros

Desafio pouco é bobagem. Os Eleitos – Onde o Futuro Começa (1983) é um filmaço que, sem frescuras, mostra os esforços de grandes caras como John Glenn para que a corrida espacial acontecesse. Ganhou quatro Oscars e tem atores graúdos como Ed Harris (como Glenn) e Sam Sheppard no elenco. Disponível em DVD, Blu-Ray e em sites de streaming.

