Quem é o seu exemplo?

Todos os dias, a cada momento, milhares de influências bombardeiam as pessoas. São novelas, filmes, revistas, programas, redes sociais e milhões de outras maneiras de mostrar a cada um como deve ser.

Assim, cada vez mais mulheres tentam ser como outras mulheres que, por algum motivo, são famosas. Cada vez mais homens se espelham em outros homens que estão na mídia. Nessa ânsia de reproduzirem o que outras pessoas estão fazendo, muitos se esquecem de onde está o verdadeiro exemplo a ser seguido.

A Bíblia nos lembra que “mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente” (Romanos 1.25).

Isso significa que, ao tomar como exemplo outros homens, as pessoas têm deixado de se inspirar no que a Palavra de Deus demonstra. O Senhor Jesus é o maior exemplo que um homem deve ter, mas alguns se esquecem de Suas práticas para praticar aquilo que melhor lhes convém, ou que lhes faz ser mais bem-vistos perante a sociedade.

Há quem afirme não conhecer o exemplo de Deus por não ler a Bíblia, mas a própria Palavra afirma que “as Suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o Seu eterno poder, como a Sua divindade, se entendem, e claramente se vêm pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescusáveis” (Romanos 1.20).

O bispo Clodomir Santos explica que Deus se revela também pelas coisas que Ele criou. "Ele não se revela só pela Palavra. Só as coisas criadas, todas as coisas que Ele criou — os astros, as estrelas, a natureza, o mar, tudo –, são o suficiente para a pessoa se render a Ele, render glórias a Ele.”

Assista ao vídeo abaixo com a lição completa do bispo Clodomir Santos:

