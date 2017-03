Não resolva os problemas do seu filho, ensine-o a resolver

Home > Comportamento

Muitas vezes, na tentativa de ajudar os filhos diante de alguma dificuldade, seja ela qual for, os pais querem resolver o problema para eles. Mas, com isso, acabam atrapalhando e/ou até mesmo piorando a situação. Os filhos são ensinados a buscar soluções de maneira correta a partir das atitudes que estão acostumados a observar, não sendo poupados dos problemas que surgem.

Em vídeo postado no Facebook, o apresentador Renato Cardoso explica que os pais têm a tendência de sempre ver os filhos da mesma maneira, desde que nasceram, e por isso querem privá-los. “Muitas vezes não conseguimos discernir as fases que os filhos passam. E essas fases são importantes para aprendizado deles.”

Pai e mãe servem de espelho. Use essa oportunidade para criar uma pessoa que tenha valores. O que o filho observa, ele reproduz. Se o comportamento dele não está adequado, esteja certo de que ele não aprendeu a suportar as dificuldades de modo eficaz. “Um dos papéis mais importante dos pais é ensinar os filhos a lidar com os seus problemas”, destaca Renato.

Se você reage de forma nervosa, o seu filho vai fazer o mesmo e vai perder o controle. “Filhos que sabem resolver problemas não dão problema.”

