Missionária é consagrada no Pará e trabalho nos presídios segue a todo vapor

Home > Notícias da Universal

Em fevereiro, a missionária Ana França foi consagrada na Catedral da Universal em Belém (PA), iniciando uma nova etapa em sua vida e na Obra de Deus, a qual vem realizando há duas décadas. Ela se tornou a coordenadora do trabalho da Universal nos Presídios (UNP) no estado, para atuar nas penitenciárias femininas paraenses.

A missionária Ana França é esposa do pastor Gilberto Costa, coordenador dos trabalhos do UNP no Pará e, com ele, realiza a evangelização de detentos e seus familiares há 9 anos.

A consagração foi realizada pelo bispo Honorilton Gonçalves, responsável pela Universal no estado.

Missão para todos

E não foi apenas a missionária Ana França que ganhou novas responsabilidades. Monique de Souza e Idalete Silva (foto abaixo) também estão prontas para iniciar o trabalho de evangelização dentro dos presídios paraenses.

Como elas, dezenas de outras pessoas têm participado do curso de evangelização para atuar no sistema penitenciário. Cada aluno assiste a 15 palestras ministradas por quem coordena ou atua no trabalho da Universal nos presídios.

“Evangelizar é um dom de Deus aos batizados com o Espírito Santo”, afirma o pastor Gilberto, responsável também pelo curso. “Evangelizar dentro dos presídios é algo muito especial, porque são almas preciosas, que se acham perdidas e encarceradas. Por meio desse trabalho, essas almas são alcançadas lá no fundo do cárcere, e uma nova vida lhes é anunciada.”

Esse trabalho resulta no auxílio à ressocialização dos detentos e os orienta na busca pela Salvação. Após a consagração, por exemplo, a missionária Ana França já realizou o batismo de cinco reclusas do Centro de Recuperação Feminino do Pará.

“A consagração me trouxe maior responsabilidade diante de Deus quanto às almas a serem resgatadas de dentro dos cárceres”, revela ela. “E, com maior temor e tremor, vou fazer a obra a mim confiada por Deus e pela Universal com mais força e vigor. Vou trabalhar para honrar essa confiança e, principalmente, honrar o nome do Senhor Jesus, levando àquelas mulheres a Palavra Viva de transformação de vida e renovação na fé em Jesus Cristo.”

Você também pode ser um voluntário da evangelização nos presídios. Se está em Belém, visite a Catedral da Universal, na BR 316, nº 318, bairro Entroncamento, e informe-se. Se está em outra região, clique aqui e saiba como participar.