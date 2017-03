Manhã de Pentecostes em Taguatinga

Home > Folha Universal

No domingo, dia 19 de fevereiro, todas as igrejas da Universal permaneceram abertas no Distrito Federal (DF). Ainda assim, cerca de 30 mil pessoas compareceram ao Solo Sagrado, em Taguatinga, região administrativa do DF, para a reunião realizada com o Bispo Edir Macedo. O local dará lugar a um novo templo da Universal. O sol forte e a temperatura de quase 30ºC não espantaram os participantes, que permaneceram na área aberta preparada para o evento.

No encontro que começou às 9 horas, o Bispo Macedo lançou a pedra fundamental no local onde será erguida a nova estrutura. Ela ocupará 22,5 mil metros quadrados, terá capacidade para acomodar até 6 mil pessoas sentadas e contará com salas da Escola Bíblica Infantil (EBI) para receber crianças, além de um amplo estacionamento. A obra deve durar aproximadamente quatro anos.

Espírito Santo

Durante a reunião, o Bispo Macedo destacou a importância de se ter o Espírito Santo para vencer todo e qualquer problema. Ele deu o exemplo de sua própria vida, explicando que superou grandes perseguições. “Quando a pessoa está no Senhor Jesus, ela prevalece sobre tudo e todos. Mas permanecer em Cristo requer a obediência à Palavra de Deus”, afirmou.

O evento contou com ampla estrutura de imagem e som. Houve transmissão ao vivo para 5 mil pessoas que estavam dentro do galpão montado no terreno. Além disso, dois telões foram instalados nas laterais do grande altar provisório do Solo Sagrado.

O Bispo falou sobre a importância do Solo Sagrado na mudança de vida das pessoas presentes. “A vida de cada um aqui crescerá à medida que esse templo for erguido”, disse.

Desde a primeira reunião realizada pelo Bispo Macedo para consagrar o Solo Sagrado como casa de oração para o Deus vivo, há quase cinco meses, o local tem sido um espaço de transformação de vidas. O evento de setembro de 2016 contou com 15 mil participantes. Na ocasião, o Bispo Macedo explicou o porquê de construir um novo templo no DF. “Adquirimos este espaço para construir mais uma universidade da fé, um pronto-socorro espiritual, preparando e ensinando pessoas para servir a comunidade, com um trabalho constante e permanente junto aos necessitados. Servir ao Senhor Jesus é colocar a sua vida disponível para que Ele venha usá-la”, esclareceu.



Histórias reais

Segundo voluntários da Universal, muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo na reunião. Outras que chegaram com problemas emocionais saíram restauradas. A fotógrafa e designer Sabrynie Costa de Oliveira, de 23 anos, estava entre os participantes. “Vivia angustiada e procurava suprir o vazio que sentia com amizades, festas e bebidas”, explicou. A jovem frequentou a Universal por 11 anos e depois se afastou por um tempo. “Quando decidi voltar, logo me batizei nas águas e estava buscando receber a Presença de Deus. Então, nessa reunião realizada no Solo Sagrado, tive a confirmação do meu batismo com o Espírito Santo”, afirmou. Confira outros depoimentos de quem participou desse dia especial.

O poder da Palavra

“Eu tinha uma visão totalmente contrária do trabalho da Universal, porém, após participar da reunião com o Bispo Macedo, vi que não era bem o que eu pensava. Fui convidado para ir a essa concentração, em que tudo foi diferente. A Palavra foi muito forte. Estava ali para decidir a minha vida e ter força para vencer. Foi o que aconteceu. Antes pensava no suicídio como a única forma de solucionar todos os meus problemas, mas, depois da experiência que tive com Deus no Solo Sagrado, sei que não precisarei mais me desesperar.” - Valdenor Gonçalves de Souza, de 36 anos, atendente de supermercado

A força do perdão

“Quando cheguei ao Solo Sagrado, estava oprimida, angustiada. Ouvi a Palavra, acreditei nela e abri meu coração diante de Deus. Lembrei de uma pessoa que prejudiquei muito no passado, que me fez mal e eu não conseguia perdoar. Na hora em que o Bispo pediu para falar o nome da pessoa que nós tínhamos mágoa, eu me imaginei diante dela pedindo perdão e dizendo que também a perdoava. Nessa hora, já não era mais raiva que eu sentia, mas um imenso amor, uma alegria inexplicável tomou conta de mim. Depois dessa reunião, tive a certeza da minha Salvação, algo que eu nunca tinha sentido antes. Foi como se não estivesse mais ninguém ali, só Deus.” - Edilene Maciel de Almeida, de 26 anos, frentista

Saúde e disposição

“Tinha arritmia e taquicardia há mais de 10 anos. Já cheguei a ponto de desmaiar algumas vezes dentro de ônibus e na rua, sentia falta de ar, era como se o coração fosse explodir. Não conseguia fazer atividades simples, como limpar a casa e ir ao mercado. Fui convidada para ir à reunião e, mesmo sentindo muito calor, não passei mal. Pelo contrário, determinei a minha cura ao tocar o Solo Sagrado e fiquei curada. Voltei para casa me sentindo muito bem e tenho a certeza da minha cura. Consegui fazer todas as atividades que antes não conseguia.” - Ladjane Maria da Silva, de 51 anos, dona de casa

*Colaborou: Sabrina Marques