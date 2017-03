Faça um passeio diferente de todos que você já fez

Home > Folha Universal

A cidade de São Paulo é conhecida por ser uma metrópole cosmopolita, onde pessoas de diferentes culturas se encontram. Há uma variedade de alternativas, seja na área gastronômica, seja na tecnológica e do entretenimento. Mas São Paulo não oferece somente isso. Muito mais do que um local grandioso, o Templo de Salomão foi construído para que pessoas do mundo inteiro possam buscar a Deus ou aproximar-se ainda mais dEle. Inaugurado em 2014 e localizado no bairro do Brás, zona leste da capital, o local recebe milhares de visitantes diariamente.

O Santuário, que é um dos maiores do planeta, oferece um programa especial aos seus visitantes: um passeio pelo Jardim Bíblico, que contempla o Tabernáculo, o Memorial e o Jardim das Oliveiras, e proporciona uma verdadeira viagem no tempo, remetendo-os à época da Bíblia. Não é por acaso que milhares de pessoas buscam o lugar, seja individualmente, seja em caravanas vindas de outros países e demais Estados brasileiros. Além das reuniões diárias, os visitantes têm a oportunidade de participar de um roteiro temático e único no mundo.



O passeio é para toda a família. As visitas podem ser realizadas diariamente, das 9 às 18 horas. O percurso dura cerca de 1h15 e há guias que falam inglês, hebraico, espanhol e português. É fato que quem participa promete voltar e trazer outros visitantes. Acima de tudo, o passeio promove um encontro espiritual. Confira, a seguir, um pouco do que você pode encontrar no passeio pelo Jardim Bíblico. Para mais informações, acesse o site jardimbiblico.com.

Tabernáculo

No Templo de Salomão é possível conhecer uma réplica do Tabernáculo de Moisés, local onde eram realizadas cerimônias de adoração e sacrifícios. O Senhor ordenou a Moisés a construção do Tabernáculo que significa “morada de Deus”. A tenda era procurada para o perdão de pecados e gratidão. Cada visitante poderá ver reproduções de artefatos sagrados e entender como Deus se manifestou ao povo de Israel durante sua peregrinação no deserto. Os visitantes são levados ao Santo dos Santos, lugar mais sagrado do Tabernáculo, para que fiquem diante da Arca da Aliança, a peça que representava a Aliança de Deus com o povo de Israel

Jardim das Oliveiras

Outro recanto que você verá ao visitar o Templo de Salomão é o Jardim das Oliveiras. Andar por esse local é como passear pelo Monte das Oliveiras em Jerusalém. Algumas das árvores centenárias presentes ali têm mais de 400 anos e foram trazidas do Uruguai, pois são mais fáceis de se adaptar ao clima brasileiro. Em cada árvore há mensagens de reflexão que nos remetem aos tempos bíblicos, mostrando como os heróis da fé viveram e venceram naquela época

Memorial

Para quem chega à Esplanada do Templo de Salomão, é possível avistar em um primeiro momento a grande cúpula com teto dourado reluzente em uma fonte d’água. Trata-se do Memorial do Templo, um lugar que foi construído com o objetivo de resgatar a essência da fé original dos templos bíblicos. Orientados por voluntários que usam as vestes características daquele período histórico e que falam vários idiomas, os visitantes descem uma rampa que contorna a grande cúpula para chegar ao Memorial. Ali há monumentos e símbolos bíblicos em exposição que recontam a história dos Templos da Terra Santa, assim como das 12 tribos de Israel. Nessa espécie de túnel do tempo, todos têm uma vista panorâmica da cidade velha de Jerusalém. Você também irá assistir ao filme que narra a história dos heróis da Bíblia, com lições valiosíssimas de coragem e fé

Veja as novas instruções para participação nas reuniões do Templo de Salomão clicando aqui. Para obter outras informações, você também pode entrar em contato com a Central de Informações do Templo de Salomão: (11) 3573-3535 ou info@otemplodesalomao.com.