"Estou errada por querer as senhas das redes sociais dele?"

Home > Folha Universal

Para ter um casamento bem-sucedido, é preciso que o casal, desde o namoro, se conheça bem e que um respeite a privacidade do outro. Nesta semana, os professores Renato e Cristiane Cardoso, do A Escola do Amor Responde, ajudam a aluna Paula em relação a esse assunto. Ela deseja saber se está errada por querer que o namorado dê a senha das redes sociais dele para ela. Confira.

Paula – Comecei a namorar agora. Vocês acham que estou errada por querer que ele use as redes sociais quando está comigo e que me dê a senha dele?



Cristiane – Está errada. Você entrou no namoro agora.

Renato – Por um lado é incrível como tantas pessoas não têm noção de suas atitudes. Mas, por outro, percebemos que o motivo da desconfiança é que atualmente a infidelidade é tão comum que as pessoas começam a desconfiar do parceiro logo no namoro.

Cristiane – Se você já desconfia dele, não deveria ter entrado nesse relacionamento. Se já está com medo de que ele faça algo com você porque em outro relacionamento foi traída ou viu alguém fazer algo de errado com o parceiro, precisa avaliar se é o momento de namorar, seja com ele, seja com outra pessoa.

Renato – Paula, o que me parece é que você quer se prevenir de problemas futuros, mas não é assim que deve começar um namoro. Eu até entendo que mais adiante, se estiverem prestes a se tornarem noivos, haja necessidade de que compartilhem assuntos confidencias um com o outro muito mais do que hoje, que estão no início do namoro. Agora é um período para que se conheçam e se avaliem.

Cristiane – Nesse momento você precisa saber, de fato, quem ele é, se não está "de conversinha" com outras mulheres e se é fiel, mas ter acesso às redes sociais dele não vai evitar uma possível traição.

Renato – Isso que você quer fazer é controlar a outra pessoa para evitar que ela faça o que você pensa que ela faria se não a vigiasse, o que é errado. Você tem, sim, que aprender como conduzir o namoro de forma que possa conhecer a outra pessoa suficientemente bem, para que não "leve gato por lebre" e só perceba que isso aconteceu depois do casamento. Cristiane e eu dedicamos dois anos de nossas vidas para colocar essas dicas em um manual, que chama Namoro Blindado. É um livro para solteiros que ainda não namoram e para os que estão namorando. Se você deseja essa ajuda de como conduzir o namoro e como evitar um divórcio, que, na maioria das vezes, começa no namoro, leia-o. Ele a ajudará bastante.

Para saber mais como resolver os problemas da vida amorosa, participe das palestras da Terapia do Amor, todas às quintas-feiras, em uma Universal mais próxima de você. A cada palestra, casais, noivos, namorados e solteiros aprendem sobre o amor inteligente e como desenvolver o relacionamento a dois.