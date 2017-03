Como se planejar para chegar ao topo

Home > Folha Universal

Há três anos, Jhosen Congeta (foto abaixo), de 27 anos, traçou uma meta ousada: passar no vestibular de Medicina da USP Ribeirão Preto, um dos mais disputados do País. Mas o sonho do jovem mineiro não era tão simples. Ele sempre frequentou escolas públicas, chegou a parar de estudar por dois anos e só terminou o ensino médio em um curso supletivo.

Apesar das supostas desvantagens, Jhosen manteve o foco e passou a frequentar cursos preparatórios para o vestibular. “É um fator importante ter dedicação e disciplina. Você precisa recuperar o tempo perdido, mas lembrando que todo mundo é capaz, independentemente do berço em que nasceu”, disse o estudante em entrevista à Record TV de Minas Gerais.

Para recuperar os conteúdos necessários para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ele chegou a estudar dez horas por dia. Jhosen até foi aprovado em Direito na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e em Engenharia no Cefet-MG, entretanto, o estudante continuou buscando seu objetivo inicial, o curso de Medicina.

Em 2015, ele mudou de tática e começou a estudar por meio de um curso on-line. Contudo, a dedicação não diminuiu. Jhosen aproveitou cada minuto para estudar, tirar dúvidas e fazer exercícios. O esforço trouxe resultados neste ano: ele conquistou o primeiro lugar em Medicina na USP Ribeirão Preto pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). “Eu sei que a trajetória vai ser longa, mas o pior, que era passar em uma boa universidade, já passou, e tive a felicidade de entrar na melhor da América Latina”, comemorou.

O segredo do sucesso

Metas bem traçadas, foco, disciplina, dedicação e muita força de vontade para não desistir no meio do caminho. Essa foi a fórmula usada por Jhosen para conquistar seu sonho. Ele não contou com a sorte nem com o empurrão de ninguém. Foram apenas horas e horas de estudos e resiliência para seguir em frente.

A receita de sucesso de Jhosen não vale só para quem deseja passar no vestibular. Pessoas que buscam aprovação em concursos públicos, no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ou em uma entrevista de emprego necessitam desses mesmos atributos. Empresários também precisam dessas qualidades para entender bem o mercado em que atuam, criar soluções e compreender as necessidades de clientes. Muitas conquistas dependem, em boa medida, do esforço que empregamos para atingi-las.

Como se organizar

Antes de começar a estudar, a professora Aryanna Linhares, do CERS Cursos Online, ensina que o primeiro passo é determinar o objetivo que se deseja atingir. “No caso de concursos públicos, é importante definir qual concurso vai prestar para selecionar as matérias mais importantes, entender como funciona a prova e que tipo de livros terá que ler. Depois vem a parte da organização do tempo.”

Um dos principais erros cometidos por quem está perseguindo uma meta é traçar um cronograma diferente da própria realidade. “A pessoa precisa ver de qual período dispõe, precisa ter sinceridade com o tempo. Ela deve determinar um horário para acompanhar aulas, um horário para estudar e pelo menos um dia da semana para resolver questões de prova”, detalha.

Aryanna sugere que o cronograma com metas seja colocado na parede do quarto ou da sala de estudos, para ficar bem visível e ser consultado frequentemente. “Minha dica é colocar o cronograma na parede e riscar as atividades que for completando. Assim, a pessoa sente que vai vencendo cada etapa e se mantém estimulada.”

Manter o foco

O coordenador da turma medicina e extensivo do Curso Poliedro São Paulo, Vinicius de Carvalho Haidar, lembra que os alunos que passam nos vestibulares mais concorridos costumam abrir mão de algumas atividades, como ver televisão ou navegar nas redes sociais, para priorizar os estudos.

“Toda conquista demanda esforço. No vestibular, a quantidade de horas estudadas é fundamental para um bom desempenho. A sugestão é traçar uma meta e lembrar todo dia para onde você está indo, por que está fazendo aquilo, para que mantenha a dedicação e tenha resiliência”, ensina.

Vinicius diz que pessoas que têm dificuldade para manter a concentração devem começar com objetivos menores e aumentar o ritmo aos poucos. Além de ter um cronograma de longo prazo, ele sugere fazer uma agenda com metas diárias e semanais. Para cada dia da semana, a pessoa pode definir quantas horas vai estudar, qual conteúdo será estudado e quantos exercícios serão feitos. “As metas de curtíssimo prazo ajudam a manter a motivação, pois o aluno sabe que depois de terminar as tarefas poderá descansar.” O coordenador acrescenta que é importante tirar alguns dias de descanso a cada mês para renovar as energias e evitar o estresse. E aí, qual é a sua meta e como vai se organizar para atingi-la? Conte a sua história em nossa página oficial no Facebook (facebook.com/FolhaUniversal).

Quer aprender a enfrentar as dificuldades do mercado de trabalho e se tornar uma pessoa vencedora? Então, não perca o Congresso Para o Sucesso, que acontece às segundas-feiras, no Templo de Salomão. Para encontrar uma Universal mais próxima de você, acesse www.universal.org/enderecos.

Caso queira adquirir o livro “50 Tons Para o Sucesso”, que contém dicas para a vida profissional e financeira, acesse o Arca Center, clicando aqui.