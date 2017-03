Uma nova vida dentro e fora dos presídios

Home > Ação Social

Rio Grande do Sul

Dezenas de voluntários do grupo Universal nos Presídios (UNP) estiveram, recentemente, em frente a diversas unidades prisionais do Rio Grande do Sul distribuindo exemplares do livro "A Dama da Fé", de Ester Bezerra (esposa do bispo Edir Macedo, líder e fundador da Universal), e levando uma Palavra de Fé a familiares que estavam visitando entes queridos que estão presos.

Na Cadeia Pública de Porto Alegre (capital), o pastor Demétrio Fernandes, responsável pelo trabalho do UNP no estado, juntamente com a esposa dele, Janice, e voluntários, mostrou a todos que, apesar da triste realidade do cárcere, há uma saída para a situação quando se deseja, de fato, mudar de vida.

São Paulo

Em Porto Feliz, no interior paulista, 1,2 mil reeducandos da penitenciária da cidade tiveram a oportunidade de receber exemplares da Bíblia (doados por membros da Universal) e assistir ao filme “Os Dez Mandamentos”.

Universal nos Presídios

As ações do grupo de voluntários pelo País são constantes e têm ajudado milhares de presos e seus familiares. A atual coordenação em todo o Brasil é do bispo Eduardo Guilherme.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP)