Chinesas fazem terapia dentro de caixão para combater depressão

A terapeuta chinesa Liu Taijie tem apenas 30 anos de idade, mas criou um método inédito para combater a depressão. Tendo ela mesma sobrevivido a uma tentativa de suicídio, agora orienta outras mulheres a passarem por uma “experiência de morte” para aprenderem a valorizar a vida.

As clientes de Liu se deitam em túmulos rasos e são levadas a refletir sobre como seria o mundo se realmente morressem. Durante o processo, a terapeuta também transmite mensagens que visam aumentar a autoestima.

De acordo Liu, esse método estimula a autoconfiança e ajuda as depressivas a voltarem a ver sentido em suas vidas.

O remédio para a depressão

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, atualmente existem cerca de 300 milhões de pessoas sofrendo com depressão no mundo inteiro, uma das doenças mais propagadas e mortais. Uma das consequências do problema é o suicídio. Hoje, uma pessoa se mata a cada 40 segundos no mundo.

A depressão também acarreta outros problemas físicos, como insônia, dores, cansaço, desregularização de peso e baixa imunidade. A baixa imunidade, por sua vez, abre as portas do organismo para milhares de possibilidades de infecções, viroses, etc.

Mas o que é, exatamente, a depressão?

“Depressão é problema estritamente espiritual”, avalia o bispo Edir Macedo. “Do ponto de vista espiritual, a depressão nada mais é do que um estado permanente de dúvida.”

Ele explica que é esse problema do espírito que influencia e causa tantos danos ao corpo físico dos doentes: “Enquanto o espírito humano não for alimentado, a pessoa sente um buraco dentro do peito.”

Portanto, a cura para a depressão não está apenas em cuidados com o corpo, mas também – e principalmente – em cuidar do espírito. “Se o problema é de origem espiritual, a sua solução também é espiritual. Em se tratando de problema espiritual, não há como evitar apelar para a fé.”

Se você está se sentindo depressivo ou conhece quem esteja, não subestime o poder dessa doença. Procure ajuda.