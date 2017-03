Calebe do Pará atende 1,5 mil idosos em ação social

Home > Ação Social

No dia 18 de fevereiro último, o grupo Calebe do estado do Pará realizou, na capital, Belém, um grande evento social. Cerca de 180 voluntários ofereceram, gratuitamente, atividades de lazer, atendimento jurídico, de saúde (podologia e consulta oftalmológica) e tratamentos estéticos (corte de cabelo, limpeza de pele, manicure e design de sobrancelhas).

“1,5 mil pessoas foram beneficiadas”, conta o pastor Heraldo Damasceno Silva, responsável pelo projeto no estado.

O Calebe é mantido pela Universal e atua em todo o Brasil e em diversos países. Para o pastor Ronaldo Silva, responsável pelo projeto na zona sul de São Paulo, a mobilização se dá pela necessidade de atender esse grupo específico de pessoas e seus familiares. “O grupo Calebe colabora para que os idosos tenham momentos de interação, de diversão e de orientação de profissionais, visando o bem-estar deles”, explica.

Números

O grupo Calebe foi criado em setembro de 2012 com o intuito de proporcionar mais qualidade de vida à terceira idade por intermédio de interação social, cursos e atividades físicas. Em 2016, mais de 11 mil voluntários trabalharam para atender 386.854 idosos em todo o País.

Para mais informações sobre o projeto, clique aqui.