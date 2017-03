Quem é o obreiro fora da Igreja?

Home > Notícias da Universal

Na Universal, o obreiro é aquele que, voluntariamente, coloca-se à disposição dos sofridos. É um servo de Deus, que trabalha em parceria com o pastor, zelando pela igreja. Eles sempre estão à disposição para recepcionar as pessoas que chegam.

Vale lembrar que a colaboração deles não se limita à estrutura física da igreja, já que eles também saem às ruas, vão a hospitais, presídios e para todos os lugares em que existam pessoas necessitadas, para realizar orações e oferecer aconselhamentos espirituais.

Mas quem é o obreiro quando não está realizando as atividades em favor da Obra de Deus?

O novo quadro “Dia a dia dos obreiros”, do programa “Obreiros em Foco”, que é transmitido diariamente pela TV Universal, às 22h, e simultaneamente pelo Facebook do bispo Sergio Corrêa, traz as histórias desses servos de Deus e mostra quem realmente são eles quando não estão servindo na Igreja.

Acompanhe no vídeo abaixo:

Você também tem o desejo de se tornar um voluntário na Obra de Deus? Participe das reuniões da Universal e aprenda o caminho a seguir para alcançar essa bênção. Ache o endereço de uma igreja mais perto de você clicando aqui e informe-se.