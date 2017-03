Projeto Ômega promove campanha de doação de sangue

Home > Ação Social

De acordo com o Ministério da Saúde, cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Pensando nisso, no mês de fevereiro, integrantes do Projeto Ômega, do grupo Filhos Universal, conseguiram garantir a ajuda para centenas de pessoas.

O grupo mobilizou uma campanha de doação de sangue em todo o País e, ao lado de evangelistas, obreiros, pastores e suas esposas, incentivou o belo ato de doar vida. No total, o projeto levou cerca de 300 pessoas a hemocentros. “Aquilo que seria um ponto final na vida de alguém se torna uma vírgula, graças a esse simples gesto de doar sangue. Nós do Ômega nos sentimos muito honrados em saber que, em todo o Brasil, ajudamos a salvar vidas. E, se por acaso a pessoa que carecia de sangue não conhecia a Jesus, ela acaba de receber uma nova chance para encontrá-Lo”, afirma Gabriel Souza, responsável pelo Projeto Ômega.

Os resultados da iniciativa foram tão positivos que, somente no Hemose, um Centro de Hemoterapia em Sergipe, mais de 150 pessoas compareceram para doar sangue. Foi um número recorde de doações já realizadas no local.

Para Thaís Raiol, que participou da ação em Alagoas, o evento foi mais que especial. "Tivemos a oportunidade de salvar vidas ao doar o nosso sangue”, disse.

O grupo Ômega é formado por filhos de pastores e bispos da Universal que desejam ajudar pessoas com limitações e necessidades. O projeto tem dois conceitos principais: levar o fim do sofrimento para as pessoas e fazer o bem sem ver a quem.

