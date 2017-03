Leia a Bíblia em 1 ano - 62º dia

Home > Mundo Cristão

“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento...” Oséias 4.6

Conhecer a Bíblia é muito importante para todos nós, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, pois Deus fala conosco por meio de Sua Palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos orienta, e quando passamos por tribulações, Ele nos faz lembrar do que está escrito na Bíblia, de uma Palavra de Deus que nos conforte. Mas só nos lembraremos se tivermos conhecimento Dela.

Por isso, elaboramos um plano para que você leia a Bíblia em 1 ano. Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã. Você verá o quanto isso transformará a sua vida.

Se você já está nesse propósito, acompanhe a leitura de hoje:

Êxodo 13

1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo:

2. Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais; porque meu é.

3. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão; pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui; portanto não comereis pão levedado.

4. Hoje, no mês de Abibe, vós saís.

5. E acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês.

6. Sete dias comerás pães ázimos, e ao sétimo dia haverá festa ao Senhor.

7. Sete dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos.

8. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito.

9. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca; porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito.

10. Portanto tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano.

11. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando ta houver dado,

12. Separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres; os machos serão do Senhor.

13. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro; e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça; mas todo o primogênito do homem, entre teus filhos, resgatarás.

14. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: Que é isto? Dir-lhe-ás: O Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão.

15. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais; por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos; porém a todo o primogênito de meus filhos eu resgato.

16. E será isso por sinal sobre tua mão, e por frontais entre os teus olhos; porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito.

17. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto; porque Deus disse: Para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito.

18. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho; e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito.

19. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará; fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco.

20. Assim partiram de Sucote, e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto.

21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite.

22. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo, de noite.

Lucas 17

1. E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem!

2. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos.

3. Olhai por vós mesmos. E, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o e, se ele se arrepender, perdoa-lhe.

4. E, se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo: Arrependo-me; perdoa-lhe.

5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: Acrescenta-nos a fé.

6. E disse o Senhor: Se tivésseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: Desarraiga-te daqui, e plantate no mar; e ela vos obedeceria.

7. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apascentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: Chega-te, e assenta-te à mesa?

8. E não lhe diga antes: Prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu?

9. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não.

10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer.

11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia;

12. E, entrando numa certa aldeia, saíramlhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe;

13. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós.

14. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos.

15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz;

16. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças; e este era samaritano.

17. E, respondendo Jesus, disse: Não foram dez os limpos? E onde estão os nove?

18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro?

19. E disse-lhe: Levanta-te, e vai; a tua fé te salvou.

20. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior.

21. Nem dirão: Ei-lo aqui, ou: Ei-lo ali; porque eis que o reino de Deus está entre vós.

22. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do homem, e não o vereis.

23. E dir-vos-ão: Ei-lo aqui, ou: Ei-lo ali. Não vades, nem os sigais;

24. Porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até à outra extremidade, assim será também o Filho do homem no seu dia.

25. Mas primeiro convém que ele padeça muito, e seja reprovado por esta geração.

26. E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do homem.

27. Comiam, bebiam, casavam, e davamse em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos.

28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam;

29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos.

30. Assim será no dia em que o Filho do homem se há de manifestar.

31. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las; e, da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás.

32. Lembrai-vos da mulher de Ló.

33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á.

34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama; um será tomado, e outro será deixado.

35. Duas estarão juntas, moendo; uma será tomada, e outra será deixada.

36. Dois estarão no campo; um será tomado, e o outro será deixado.

37. E, respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias.

Jó 32

1. Então aqueles três homens cessaram de responder a Jó; porque era justo aos seus próprios olhos.

2. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão; contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo, mais do que a Deus.

3. Também a sua ira se acendeu contra os seus três amigos, porque, não achando que responder, todavia condenavam a Jó.

4. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele.

5. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles três homens, a sua ira se acendeu.

6. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, dizendo: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos; receei-me e temi de vos declarar a minha opinião.

7. Dizia eu: Falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria.

8. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido.

9. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito.

10. Assim digo: Dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião.

11. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscásseis razões.

12. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões;

13. Para que não digais: Achamos a sabedoria; Deus o derrubou, e não homem algum.

14. Ora ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras.

15. Estão pasmados, não respondem mais, faltam-lhes as palavras.

16. Esperei, pois, mas não falam; porque já pararam, e não respondem mais.

17. Também eu responderei pela minha parte; também eu declararei a minha opinião.

18. Porque estou cheio de palavras; o meu espírito me constrange.

19. Eis que dentro de mim sou como o mosto, sem respiradouro, prestes a arrebentar, como odres novos.

20. Falarei, para que ache alívio; abrirei os meus lábios, e responderei.

21. Que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com o homem!

22. Porque não sei usar de lisonjas; em breve me levaria o meu Criador.

