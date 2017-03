7 lições bíblicas sobre bom senso

Home > Comportamento

Diante da vida cada vez mais corrida que o homem leva, muitas vezes é difícil discernir entre o que é certo e o que não é; o que trará benefícios e qual comportamento desagradará a Deus. Por isso, o Portal Universal.org separou 7 ensinamentos da Bíblia que ajudarão você a decidir o que fazer no dia a dia. Veja:

1 - Conheça a Palavra de Deus



Para agir como a Bíblia ensina, primeiro é necessário conhecer quais ensinamentos são esses. Leia o Livro Sagrado, participe de reuniões, assista ao conteúdo disponível no Univer Vídeo, enfim, busque conhecimento. E, “se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada” (Tito 1.5).

2 - Deixe o Espírito Santo lhe guiar

Dúvidas sobre quais caminhos seguir são naturais na vida de qualquer pessoa. Nesses momentos, é importante conversar com Deus, ouvir as Suas palavras e, principalmente, obedecê-las. O homem não tem todo o conhecimento necessário, mas Deus o tem e está disposto a compartilhá-lo para guiar a vida de cada pessoa rumo à Salvação.

“Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-O em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas”, afirma a Bíblia em Provérbios 3.5,6.

3 - Tenha discernimento

Deixar-se guiar pelo Espírito Santo é importante, mas muitos têm dificuldades em fazer isso. Em seu íntimo, confundem o que Ele deseja e o que o próprio homem acha mais importante. Por isso é importante saber discernir sobre as escolhas da vida.

Conforme a oração e o discernimento forem praticados, ficará mais fácil saber o que é melhor para a sua vida, pois “o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal” (Hebreus 5.14).

4 - Seja ético

A Bíblia é clara ao orientar: “Em tudo te dá por exemplo de boas obras; na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade.” Tito 2.7

Repare que não há distinção entre vida profissional, vida acadêmica, vida pessoal ou qualquer que seja a categorização que se queira fazer. Em tudo devemos ser exemplo do ensinamento de Deus.

5 - Ore

“Orai sem cessar.” A direção dada em 1 Tessalonicenses 5.17 é clara e objetiva. Não se prive do diálogo com Deus. Ao contrário, exercite-o tanto quanto possível.

6 - Respeite

A Bíblia ensina o respeito a Deus, todavia, muitos se esquecem de que, às vezes, esse respeito vai além do que o homem imagina. Respeitar a Deus é estender esse respeito à família, aos colegas de trabalho, às pessoas no trânsito, às criações dEle (como a natureza e os animais), e assim por diante.

Se existe dúvida quanto ao nível de respeitabilidade que o seu comportamento atual tem, pergunte à sua consciência se algo o encabularia diante do Senhor:

“Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.” 2 Timóteo 2.15

7 - Responsabilidade

Honre a Deus em todas as realizações. Seja o melhor que pode. Seja testemunho do amor de Deus e, tudo “quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai” Colossenses 3.17.

