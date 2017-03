Home > Em Foco

Este mês chega ao fim a novela "A Terra Prometida". Terão sido mais de 130 capítulos, nos quais o público pôde acompanhar a saga do povo hebreu rumo à Terra Prometida, saga essa que teve início na novela "Os Dez Mandamentos", com a libertação do povo escolhido por Deus da escravidão egípcia.

Agora, o público irá se surpreender com a história de “O Rico e Lázaro”, escrita por Paula Richard e inspirada na história contada por Jesus aos Seus discípulossobre dois homens que morrem no mesmo dia, um deles indo para o inferno, o outro, para o céu.

E não espere que somente seja narrada a conhecida parábola contada pelo Senhor Jesus aos Seus discípulos. Outras histórias farão parte da trama, com a participação de personagens históricos e grandes profetas da Bíblia, como Jeremias, Ezequiel e suas fantásticas profecias e, principalmente, Daniel.

Após o governo de vários reis que se afastaram de Deus, Jerusalém encontra-se agora mergulhada na idolatria. Como consequência desse afastamento, por volta do ano de 600 antes de Cristo (a.C.), o povo de Judá é levado cativo para a Babilônia, comandado pelo rei Nabucodonosor. É nesse período que a novela se passa.

Assista abaixo a um trecho da nova produção da Record TV:

Então já sabe: em março não perca a história que fará você refletir sobre o que importa mesmo, que são as escolhas que cada um faz ao longo da vida.

E continue acompanhando os últimos capítulos de "A Terra Prometida".

Deixe o seu comentário sobre a sua expectativa para a nova novela bíblica da Record TV.