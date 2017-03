Bispo Clodomir Santos realiza reunião do desmanche espiritual no Mato Grosso do Sul

Home > Notícias da Universal

Jesus atraía multidões enquanto esteve entre nós. Os Seus milagres, sinais e demonstrações de poder faziam pessoas atravessar cidades para receber um pouco de Sua graça. E antes de subir aos céus, Ele deixou um recado para os Seus servos: “Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em Mim também fará as obras que Eu faço, e as fará maiores do que estas, porque Eu vou para Meu Pai.” João 14.12

E essa passagem se cumpriu no dia 24 último, quando aconteceu o maior desmanche espiritual da história do estado do Mato Grosso do Sul. O evento, que foi realizado pelo bispo Clodomir Santos, reuniu cerca 13 mil pessoas na Catedral da Universal na capital, Campo Grande.“Seria injustiça da parte de Deus se nós atendermos ao Seu chamado de estar aqui e Ele não atender ao nosso. Se nós que somos pecadores cumprimos com a nossa palavra, imagina Ele, que é Santo”, disse o bispo.

O local ficou pequeno para acomodar a multidão. Telões tiveram de ser instalados do lado de fora e na garagem do templo. “Vim em busca da libertação das minhas filhas e do meu irmão, que está doente. Também trouxe várias pessoas, pois é uma oportunidade única”, comentou Laurinete Ribeiro.

Nem a chuva foi capaz de impedir os sedentos de buscar a transformação de suas vidas. Pessoas vieram de todos os bairros da capital e de várias cidades do estado. Foi o caso de Natália Almeida, de 18 anos, moradora da cidade de Coxim. Ela viajou mais de 270 quilômetros para participar do encontro. “Valeu a pena enfrentar quase 5 horas de viagem e a chuva para estar na concentração. O que mais me marcou durante a reunião foi a explicação sobre a autoridade que nós recebemos ao aceitar Jesus e nascer de novo. Passamos de criaturas para filhos de Deus.”

Foi uma noite extraordinária que ficará marcada na história de Campo Grande.

