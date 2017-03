10 coisas que você não pode fazer na igreja

Home > Comportamento

Ir à Casa de Deus deve ser um motivo de alegria. O Rei Davi entendia isso:

“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do SENHOR”. Salmos 122.1

A igreja é a Casa de Deus. Todos são bem-vindos lá. Aliás, Deus tem o maior prazer de receber as pessoas em Sua casa. E, por saber disso, muitos se acham no direito de fazer o que bem quiserem em um lugar Santo, esquecendo-se de que o respeito e a reverência devem ser mantidos.

Para ajudar na mudança de mentalidade que muitos ainda trazem, de que se é a Casa de Deus pode fazer o que quiser, elaboramos um pequeno guia com 10 coisas que não podemos fazer na igreja. Se isso for colocado em prática, as experiências que você passará a viver em sua vida espiritual serão infinitamente melhores.

Vamos lá:

1. Chegue no horário:

Sabemos que o volume de compromissos diários é enorme e que o trânsito, principalmente nas grandes cidades, não colabora muito. Mas, se você se propôs a ir à igreja, sabe que o culto terá horário para começar e para terminar, e que cada momento durante a realização dele é importante. Programe-se para chegar com alguns minutos de antecedência, assim, quando a reunião começar, você não vai parecer que caiu de paraquedas, sem entender nada. Pense nos imprevistos que podem acontecer e atrapalhar a sua chegada a tempo e se previna contra eles. E lembre-se da parábola das cinco virgens que não entraram para as bodas a tempo (Mateus 25.1-13). Seja prudente.

2. Evite conversas:

Às vezes será necessário fazer alguma pergunta à pessoa ao lado ou até explicar rapidamente algo, mas bate-papo é algo que não convém. Você foi até lá aprender mais de Deus e ouvi-Lo. Ficar de conversa, mostra que você não está muito interessado no que Ele tem a dizer. Nada de levar máquinas fotográficas e usá-las durante o culto. Lembre-se de que não é um show. Se for permitido entrar com aparelho telefônico, use de bom senso. Deixe-o no modo silencioso. O mais coerente é avisar, caso esteja esperando alguma ligação, que naquele período não poderá atender, mas que irá retornar assim que terminar. E, caso não seja possível não atender, saia discretamente e vá até um lugar onde possa falar, rapidamente, sem incomodar os demais.

3. Leve a Bíblia:

Que impressão passa um aluno que vai à escola e não leva nenhum tipo de material? A de que ele é desinteressado, não é mesmo? Se você vai à igreja e não leva o Livro que contém a Palavra de Deus, demonstra o que, então? E se você não tem uma ainda, providencie o quanto antes.

4. Vista-se com decoro:

Observe que aqui não estamos falando de marca, estilo ou o que quer que seja. Decoro é respeito ao ambiente em que você está. As pessoas ultimamente têm tido muita dificuldade com essa regra de etiqueta. Cada ocasião e lugar pede a roupa adequada. Assim como não faz sentindo você ir curtir a praia com terno, gravata e sapato social, também não faz sentido estar na igreja com decotes profundos, transparências extremamente reveladoras, bonés e similares. É claro que muitas pessoas, em um primeiro momento, chegam à igreja assim e jamais serão rejeitadas por isso. A igreja é como um pronto-socorro, só que da alma. Mas sempre pense da seguinte maneira: se fosse convidado para um evento com autoridades de todo o mundo, como você se vestiria? Deus possui toda a autoridade do universo, Ele não é digno que se vista tão bem quanto se vestiria para autoridades terrenas? Lembra do seu primeiro encontro amoroso? Você queria estar apresentável, não é mesmo? Então, Deus é o nosso primeiro amor. Não seria interessante se vestir assim também para Ele?

5. Comporte-se: Vá ao banheiro antes de começar a reunião, evitando circular durante a pregação, tirando assim a atenção das demais pessoas. Se sabe que terá sede, leve a sua garrafinha de água. Verifique sobre o funcionamento de uma área específica para crianças. Caso não haja, sente-se em um local de fácil acesso às saídas, banheiros e bebedouros. Crianças têm necessidades diferentes dos adultos e você pode precisar sair no meio da reunião para atender a isso. O mesmo é válido para idosos e pessoas com necessidades especiais. Facilite a vida deles.

6. Evite orar alto:

“Deus é Espírito, e importa que os que O adoram O adorem em espírito e em verdade.” João 4.24

Do que adianta orar alto se a sua mente está em todos os lugares menos naquilo que está falando? E, por estar falando tão alto, as pessoas ao lado podem não estar se concentrando. A não ser em um clamor devidamente orientado pelo pastor, por favor, mantenha o tom de voz baixo. Só Deus precisa saber o que você tem a falar, e Ele até já sabe. Os nossos pensamentos são palavras aos ouvidos de Deus. A oração é na verdade extensão de tudo o que pensamos. Quando usamos as palavras, Deus já ouviu todos os nossos pensamentos.

7. Não saia antes do término da reunião:

"Não te apresses a sair da presença dEle..." Eclesiastes 8.3

Programe-se para estar integralmente no período. Sabemos que haverá dias em que sair antes será inevitável. Mas não permita que isso aconteça de maneira recorrente. Sair enquanto a reunião ainda acontece, é como sair e deixar Deus falando sozinho.

8. Não se apresse em prometer nada:

“Guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus; porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal.” Eclesiastes 5.1

Não faça votos com Deus os quais você não irá cumprir. Não se apresse a prometer coisas que não vai se esforçar para fazer: “Melhor é que não votes do que votares e não cumprires.” Eclesiastes 5.5

9. Ofereça o seu melhor em tudo:

Tudo o que você faz para Deus é uma Oferta. Então, quando estiver também em Sua Casa, ofereça o seu melhor: a sua melhor atenção, a sua melhor oração, a sua melhor disposição (ainda que cansado). É tão bom quando estamos com alguém que demonstra isso para conosco, imagine então como Deus se sente.

10. Siga as normas do local:

Quando alguém chega à sua casa, você com certeza o direciona para os lugares mais adequados, porque você é quem melhor conhece o lugar e quer receber essa pessoa da melhor maneira possível. Você gosta que se comportem de qualquer forma na sua casa? Então não faça isso na Casa de Deus. O respeito demonstra a honra que você tem para com Ele. Esse é um Lugar Sagrado. Siga as orientações preestabelecidas. As pessoas que estão lá para recebê-lo seguem toda uma orientação de maneira que a sua permanência seja agradável. Não as ignore.

E o mais importante: não vá à igreja como uma atitude religiosa. Entenda que lá você irá ouvir a voz de Deus e irá falar com Ele também:

“Agora estarão abertos os Meus olhos e atentos os Meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o Meu nome esteja nela perpetuamente; e nela estarão fixos os Meus olhos e o Meu coração todos os dias.”2 crônicas 7.15,16

Saia de lá pronto a obedecer tudo o que Ele lhe orientou, não para cumprir um ritual.

Compartilhe essa mensagem com os seus amigos e familiares.