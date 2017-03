Presos de São Luís, no Maranhão, participam de programa de ressocialização

Home > Ação Social

Um projeto diferenciado — e que tem por objetivo promover a paz no meio carcerário — faz a diferença nos presídios do estado do Maranhão.

Promovido pelo grupo Universal nos Presídios (UNP), o projeto “Quero Paz - Oficina de Pintura”, dirigido pelo artista plástico e pastor Venino Aragão, tem rendido trabalhos criativos entre os presos.

O pastor, que ministra cursos de artes plásticas aos detentos em diversos presídios do estado, é também o coordenador do trabalho evangelístico que a Universal realiza, por meio dos voluntários, dentro e fora dos presídios no Maranhão.

A mais recente oficina — que aconteceu na Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís, capital maranhense — contou com a participação de diversos presos, que confeccionaram cartões com mensagens para os familiares, para serem entregues no dia de visitação.

“Que este ano novo seja muito melhor, com a bênção de Deus”, escreveu um detento, de 30 anos, que é ajudante de serviços gerais na prisão. Ele disse que daria o cartão para a esposa.

Segundo esse preso, a oficina foi muito importante e gratificante porque “faz a mente trabalhar e lembrar que existem coisas boas na vida”.

A programação teve início com um breve vídeo sobre introdução às artes e em seguida os internos confeccionaram os cartões.

De acordo com o pastor Venino, esse projeto já beneficiou quase 200 internos, em cinco unidades prisionais do estado.

Universal nos Presídios

O grupo Universal nos Presídios (UNP) existe há mais de 3 décadas na Igreja e o seu objetivo sempre foi o de ressocializar detentos e levar apoio espiritual, não apenas a eles, mas também aos familiares deles.

Para se ter uma ideia, só em 2016 o UNP contou com a colaboração de cerca de 10 mil voluntários e atendeu 497,7 mil presidiários — 80% da população carcerária do País. O número de familiares atendidos pelo programa foi de 340 mil.

Atualmente, ele é coordenado em todo o País pelo bispo Eduardo Guilherme. E recentemente foi consagrada a responsável pelo trabalho nas Unidades Femininas, a missionária Luciene Almeida.

Quer saber mais a respeito do grupo? Acesse o blog oficial, clicando aqui.

Caso queira se tornar um voluntário, procure a Universal mais perto de sua casa e se informe.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP)