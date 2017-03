O Espírito Santo nos dá paz, esperança e felicidade

Home > Reflexão

O Espírito Santo conforta aqueles que estão sob o Seu domínio. Ele traz esperança, paz e felicidade para os filhos de Deus:

Hoje é o último dia do propósito especial Jejum de Daniel. Como foi essa experiência para você? Deixe o seu comentário.

Embora esse propósito esteja no fim, continue alimentando a sua comunhão com Deus. Não deixe de acompanhar as postagens do Universal.org.