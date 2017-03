Internas da Fundação Casa visitam o Templo de Salomão

Home > Notícias da Universal

Para quem já teve a oportunidade de visitar o Templo de Salomão, é impossível se esquecer da grandiosidade do local e da paz que se sente ao participar de uma das reuniões ali.

A estrutura, inaugurada há pouco mais de 2 anos e meio, já recebeu milhões de pessoas, vindas de todas as partes do mundo, como da Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, entres outras. Algumas dessas pessoas, além de participarem dos encontros de fé, também tiveram a oportunidade de participar do tour pelo Jardim Bíblico e conhecer mais sobre a história de Israel.

No passeio, é possível conhecer a réplica fiel do Tabernáculo de Moisés — onde há símbolos sagrados inspirados por Deus nos tempos bíblicos — e também o Memorial dos Templos de Jerusalém – que resgata a história de fé do povo hebreu.

O ambiente, reproduzido com fidelidade, promove um cenário adequado tanto à compreensão histórica do povo de Deus como também a uma experiência espiritual com Ele.

Visite você também

O local já recebeu desde diplomatas a moradores de rua, e, sem distinção de posição, raça ou credo, todos ouviram a mesma Palavra de fé.

Recentemente, foi a vez de um grupo de oito internas da Fundação Casa do bairro da Mooca (zona leste da capital paulista) visitar o local. As jovens ficaram admiradas e, ao mesmo tempo, curiosas para aprender mais sobre a Palavra de Deus.

E você, já visitou o Templo de Salomão? Se ainda não, então não perca mais tempo. As reuniões acontecem todos os dias. Clique aqui e saiba os horários.

Se você deseja fazer o tour para conhecer o Jardim Bíblico, clique aqui.