Como saber se você tem o Espírito Santo ou um espírito enganador?

Durante todo o Jejum de Daniel, o bispo Edir Macedo tem falado, durante a Palavra Amiga, transmitida diariamente pela Rede Aleluia de rádio, a respeito do batismo com o Espírito Santo, no intuito de sanar e esclarecer todas as dúvidas daqueles que desejam ardentemente receber o selo do Espírito de Deus.

Numa das mensagens, o bispo chama atenção para o fato de muitas pessoas viverem enganadas. Elas acreditam que têm o Espírito Santo, mas, na verdade o que têm é um espírito enganador dentro delas. “Elas até falam em línguas, mas não é a língua de Deus, e sim a língua do diabo”, alerta o bispo.

Mas, como distinguir um do outro?

O bispo esclarece que a única maneira de saber se a pessoa de fato recebeu o Espírito Santo ou, em vez dEle, um espírito enganador, é analisando os seus frutos.

“Quando o Espírito de Deus vem, instantaneamente a gente sente a paz. A paz de espírito é o primeiro sinal do batismo com o Espírito Santo. A paz na alma. Você tem certeza de que está na presença de Deus e de que Deus está dentro de você. Porque a paz do Espírito Santo inunda o nosso ser e nos faz sentir em paz.”

Essa paz, por sua vez, traz uma convicção, uma certeza de que fomos perdoados e aceitos diante do Altíssimo. Em seguida, a pessoa é tomada por uma alegria indescritível, a alegria do Espírito Santo, a qual é impossível exprimir com palavras.

“Primeiro a paz, depois a alegria do Alto, e depois vem a confirmação, que é a testificação do próprio Espírito com o nosso espírito, conforme diz a Bíblia: 'O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus' (Romanos 8.16). Se não aconteceu isso com você, então você não foi batizado com o Espírito Santo. Porque quando acontece o batismo com o Espírito Santo há um resultado imediato”, afirma o bispo.

Objetivo: apresentar o caminho para a Salvação

Além do mais, o maior objetivo daqueles que têm o Espírito Santo é ganhar almas, passar para outras pessoas o que Deus fez na vida deles. “O Espírito Santo não é para falar em línguas, mas para falar a linguagem das pessoas aflitas, chegar até elas com a Palavra viva de Deus, que faz acabar definitivamente com as trevas e aniquilar o inferno que as pessoas estão vivendo.”

O bispo é categórico ao afirmar que quem é de Deus, quem é nascido de Deus, batizado, selado com o Espírito Santo, quer almas acima de tudo, porque sabe que se Jesus estivesse no seu lugar faria exatamente isso: ganharia almas.

Se você tem um objetivo diferente desse, então não vai recebê-Lo. “Porque Ele vem com um propósito: Ele vem como ferramenta para que possamos ajudar o nosso semelhante, salvar os que estão perdidos.”

