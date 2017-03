Como recuperar a fé e a esperança?

Home > Em Foco

Mac McDonald é um policial profundo e amargurado que tenta fazer o seu trabalho nas ruas todos os dias.

Por causa da morte de seu filho mais velho, nada mais importa para ele, que trata com indiferença a esposa, o filho mais novo e todos ao seu redor.

O parceiro de Mac é Sam Wright, um policial que deseja fazer algo a mais para Deus. Porém, ele vive um momento de conflito interior.

Para piorar a situação, uma onda de assaltos atinge a região de patrulhamento dos policiais.

"O Poder da Graça" é um filme marcante que faz um balanço sobre o reencontro da fé, a busca por esperança e o significado da vida.

Uma curiosidade é que a ideia para o enredo veio da passagem bíblica em Hebreus, capítulo 4, versículo 16: “Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.”

