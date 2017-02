Você está decepcionado porque até agora não sentiu nada durante o Jejum de Daniel?

Home > Notícias da Universal

Recentemente, durante Palavra Amiga transmitida diariamente pela Rede Aleluia de rádio, o bispo Edir Macedo falou sobre o perigo do sentimentalismo.

“A pior coisa para o ser humano é a inclinação para o coração”, lamentou.

Mas, infelizmente, a maioria das pessoas tem sido enganada pelo espírito da emoção, do sentimentalismo. É esse espírito do coração que faz as pessoas serem iludidas.

Ele citou como exemplo aquelas pessoas que se casam movidas por uma paixão, e depois que se casam descobrem que não era isso que queriam.

A Bíblia fala sobre a inclinação para a carne. É a mesma coisa. Quem se inclina para os sentimentos do coração se inclina para a morte:

“Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz.” Romanos 8.6

A fé independe do que você sente ou deixa de sentir.

Esse é o erro de muitas pessoas ao fazerem o Jejum de Daniel. Elas ficam esperando sentir algo, e quando isso não acontece, se sentem fracas e desanimadas.

Talvez seja o seu caso. Você esperava que com o Jejum de Daniel a cada dia você fosse se sentir melhor, mais forte. Nos primeiros dias você até se empenhou nas orações e na meditação da Palavra de Deus e até se sentiu bem, mas os dias foram passando e, por não sentir mais aquela mesma disposição, a mesma força dos primeiros dias, veio a decepção e você deixou o desânimo lhe dominar.

Mas não é assim que funciona. “No meu trabalho, na pregação do Evangelho, na oração que eu faço, seja ela privada ou pelas pessoas, eu não sinto nada. Eu oro de acordo com a minha mente, com o meu intelecto, porque Deus não aceita sentimentalismo, emoções. Deus é espírito. Espírito é inteligência, sabedoria e nada de coração, de sentimentalismo”, explicou o bispo.

O que acontece quando uma pessoa é sentimental?

Ele cita como exemplo Judas Iscariotes, que era uma pessoa sentimental e no final traiu Jesus. É isso que acontece quando a pessoa é sentimental. Quando o momento é propício ela faz juras de amor, mas diante das tribulações, das lutas e das dificuldades ela se acovarda e cai.

A fé não depende do sentimento, depende da obediência à Palavra de Deus.

“Faça um favor a si mesmo: salve a sua alma e não dê crédito ao que você sente ou deixa de sentir”, aconselha o bispo.

Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, recebe o Espírito de poder. Ela recebe condições e habilidades para enfrentar este mundo e vencê-lo.

Não espere sentir nenhum tipo de sensação ao ser batizado com o Espírito Santo.

O bispo destaca que o que pode acontecer é você ser inundado de uma paz e de um gozo, que é a alegria do Espírito Santo. Uma alegria permanente que independe das circunstâncias. Ainda que você esteja enfrentando o inferno, essa alegria não sai nunca, porque é o Espírito de Deus dentro de você.

“Esperar sentir alguma coisa e que esse sentimento vá aumentando não é bom, isso não é de Deus. Quando estamos na fé, não importa se nos sentimos bem ou mal. Nós estamos na fé e iremos continuar até o final, porque as lutas são intensas e constantes, mas a convicção e a certeza da presença do nosso Senhor Jesus em nós por meio do Espírito Santo são constantes.”

Vale lembrar a promessa do Senhor Jesus:

“... e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.” Mateus 28.20

Se você está no propósito do Jejum de Daniel, conte-nos nos comentários como tem sido a sua experiência com Deus durante esses dias.

(*) Texto baseado na Palavra Amiga do bispo Macedo