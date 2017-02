O Jejum de Daniel também é para quem se afastou

Home > Notícias da Universal

O Jejum de Daniel é o momento ideal para estabelecer uma relação mais profunda com Deus, ou mesmo para se preparar para receber o Espírito Santo. Durante esse período cada pessoa se abstém de coisas que impedem o desenvolvimento espiritual e busca meditar mais na Bíblia.

Denise, aos 46 anos de idade, entende a importância de se dedicar a esse “tratamento espiritual” e explica o quanto ele a ajudou nos momentos mais difíceis de sua vida: “Antes de participar do Jejum de Daniel a minha vida não tinha sentido. Eu era uma pessoa muito nervosa, tinha depressão, vivia chorando, era muito triste, dentro de mim havia um vazio, uma tristeza muito grande e eu não sabia de onde vinha essa tristeza”.

A tristeza de Denise invadia todas as áreas de sua vida. Ela não era capaz de manter um relacionamento saudável com seu esposo, com sua filha – na época adolescente – e sequer com seus colegas de trabalho. Infeliz pessoal e profissionalmente, ela aceitou o convite de participar de uma reunião da Universal, onde finalmente pôde se sentir em paz.

Entretanto, quando o primeiro amor esfriou, Denise voltou-se novamente para o mundo e os problemas retornaram com força redobrada.

“Com o passar do tempo eu fiquei muito envolvida com os afazeres de casa, com o trabalho. Aí eu já fiquei mais envolvida com o Facebook, respondia um monte de e-mails e tirei o meu foco, que era o Espírito Santo. Então eu me afastei”, conta Denise. “Eu voltei a ser aquela de antes: triste, angustiada, voltaram as brigas. O fato de eu estar distante, de eu ter relaxado na minha vida espiritual, trouxe consequências para minha vida exterior também”.

Dessa vez, porém, ela já sabia onde procurar a ajuda. Foi à Universal e aceitou participar do Jejum de Daniel. Com real dedicação, entregou-se ao Espírito Santo, que a recebeu de volta como a parábola da ovelha perdida conta.

Conheça a experiência completa de Denise assistindo ao vídeo abaixo. Se, por algum motivo, você também se afastou de Deus, participe do Jejum de Daniel e reconstrua essa relação antes que os problemas antigos voltem a atrapalhar sua vida.