O 20º benefício do Espírito Santo

O Jejum de Daniel é a oportunidade ideal para conhecer melhor a Palavra do Senhor e se (re) aproximar dEle, livrando-se do que possa estar intoxicando o seu espírito. Por isso, durante os 21 dias do Jejum de Daniel, o Portal Universal.org destaca 21 benefícios que somente o Espírito Santo é capaz de trazer ao homem.

Depois, leia abaixo o ensinamento preparado para o 20º dia:

20º Mansidão

Uma pessoa que cria guerras com todo mundo ou faz tempestades num copo de água não tem o Espírito de mansidão, pois quem O tem coloca-se no seu devido lugar, já que sabe que para tudo existe o seu tempo. E porque ela tem mansidão, ela tem serenidade, pois apela para a sua razão, fé consciente, e, por isso, sabe esperar.

"Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria.” Tiago 3.13

(*) Do blog do bispo Júlio Freitas