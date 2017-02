Ela não se achava capaz de ser feliz

Home > Notícias da Universal

O relacionamento familiar nem sempre é fácil. Na verdade, com as diversas influencias que a sociedade exerce dentro de cada lar, é cada vez mais difícil manter um lar harmonioso e equilibrado.

Esse era o problema de Renata, que tinha dificuldades para se relacionar com os pais e os irmãos. A raiz desses males, entretanto, não estava exatamente na família, mas na própria Renata.

“Eu era uma pessoa muito nervosa, tinha muitos complexos de inferioridade. Estava começando a ter uma depressão e isso afetava o meu relacionamento com os meus familiares”, conta ela que hoje, aos 35 anos de idade, consegue enxergar a situação como realmente era.

Na época desses problemas de relacionamento, entretanto, Renata, como muitas outras pessoas que passam por situações semelhantes, não sabia de onde surgiam tantos problemas e, muito menos, como resolvê-los. Os problemas dentro dela geraram problemas dentro de casa. E os problemas em seu lar acarretaram dificuldades também fora de casa.

“Eu não conseguia ter amizades, e isso, com o passar do tempo, foi gerando uma depressão e foi se agravando. Eu sentia um vazio muito grande dentro de mim e achava que não era capaz, que eu nunca ia ser feliz. Porque eu via a situação, os problemas ao meu redor, e isso agravava ainda mais a minha depressão, o meu complexo, os meus medos.”

Ao contrário do que acreditava, porém, Renata se tornou uma mulher feliz.

Assista abaixo ao depoimento dela e descubra como isso foi possível:

Compartilhe nas redes sociais.