Caravana do Resgate reúne 7,5 mil pessoas em Ribeirão Preto

No dia 12 de fevereiro último, foi realizada a “Caravana do Resgate” na Catedral da Universal em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. A concentração, que durou aproximadamente 2 horas, foi uma grande mobilização e reuniu cerca de 7,5 mil pessoas.

O momento serviu como uma valiosa oportunidade de reconciliação com Deus. Na ocasião, aconteceu ainda um grande batismo nas águas, de cerca de 200 pessoas que decidiram iniciar uma nova vida, com o Senhor Jesus.

Durante o encontro, conduzido pelo bispo Sergio Corrêa – responsável pelos obreiros voluntários da Universal no Brasil –, uma mensagem especial foi transmitida para aqueles que buscam uma transformação de vida. “Tenho duas notícias para dar, uma boa e outra ruim. Qual vocês querem primeiro?” – questionou o bispo.

Em coro, os que estavam na reunião responderam: "A ruim". A partir daquele momento, o bispo explicou: “A ruim é que tem muita gente indo para o corredor da morte, ou seja, para o inferno. A boa notícia é que Deus está pronto para dar uma chance a cada pessoa que quiser buscar um encontro com Ele.

Renovação espiritual



A “Caravana do Resgate” é uma reunião da Universal que visa proporcionar aos que se afastaram da presença de Deus uma renovação espiritual. A caravana tem sido responsável por transformar a vida de milhares de pessoas, no mundo inteiro.

