3 atitudes que tiram você da presença de Deus

Sem fé é impossível agradar a Deus (Hebreus 11.6). Logo, quando descuidamos da nossa fé, é a nossa comunhão com Deus que é afetada.

Todos que zelam pela comunhão com o Pai, ainda que passem por intensas lutas, sempre alcançarão vitória. Deus sempre fará do fraco forte quando há comunhão. Ela é o segredo da força espiritual que dá condições de superar toda e qualquer dificuldade.

O bispo João Leite, responsável pelo trabalho da Universal na Bahia, explica os 3 fatores que, sem que percebamos, nos faz trocar essa comunhão, que é a fonte de vida, por algo que não vai levar a absolutamente nada.

“Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito.” Diz a Bíblia emJeremias 2.11.

O bispo ressalta que essa “glória” é a nossa comunhão com Deus, que é mantida com orações, jejuns, leitura da Bíblia; andar na presença dEle onde quer que esteja, mantendo-se fiel à Sua Palavra.

E é justamente aí que o primeiro passo para se afastar de Deus é dado. A pessoa O troca por alguma outra coisa. Ela troca os momentos de oração por alguma outra coisa; os momentos em que poderia estar meditando na Palavra de Deus por alguma outra coisa. Primeiro acontece a troca.

“O primeiro passo da queda para abandonarmos a Glória de Deus é trocando-a por outra coisa. E você só troca uma coisa por algo que, aos seus olhos, é melhor. Então, às vezes sem perceber, nós valorizamos mais coisas e pessoas do que propriamente a Deus”, explica o bispo.

O bispo alerta que a pessoa não vai dizer assim: "Olha, eu não quero mais Deus. Essa troca não acontece assim, mas ela é feita bem devagar. O diabo trabalha de uma maneira para que você não sinta essa troca. Só Deus percebe:

"Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos! Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades: a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm águas." Jeremias 2.12,13

Depois, aos poucos, vem o segundo passo.

A pessoa passa a valorizar outra coisa primeiro e, sem perceber, vai deixando Deus, deixando de se preocupar com a sua Salvação, com a sua comunhão. Começa a querer agradar mais aos outros, a satisfazer mais as suas paixões.

Até que vem o terceiro passo:

"Porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adornos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias." Jeremias 2.32

Esquecer.

Essa é a sequência: troca, deixa e esquece. Aí vem a queda.

Esquecendo-se de orar, de meditar, de manter a comunhão, de obedecer, de ser fiel, é só uma questão de tempo para a pessoa deixar e esquecer de Deus.

O diabo vai sempre nos fazer uma proposta de troca. Não podemos trocar, deixar nem esquecer de mantermos a nossa comunhão com Deus, porque disso depende a nossa Salvação.

Responda para si mesmo:

Será que você já não trocou a presença de Deus, a comunhão com Ele, por algo que, de repente, hoje tem sido mais valioso para você?

Será que aos poucos você não está trocando o que de mais precioso você tem, que é a presença dEle, que é a comunhão com Ele, por algum tempo de prazer?

E será que Deus já não percebeu que, aos poucos, você está trocando a sua comunhão por outras coisas?

Decida nunca mais trocar a sua comunhão com Deus por outra coisa.

