Todos podem ser grandiosos

“A gente sabe que, qualquer que seja a realização de um sonho, sempre há um preço a pagar, um sacrifício a fazer. Infelizmente, nem todos conseguem realizá-lo por pura displicência ou falta de empenho à altura.”

Quem afirma é o bispo Edir Macedo, fundador da Universal e líder de diversos projetos sociais e de evangelização desenvolvidos nos últimos 40 anos.

Quem vê o tamanho da Obra realizada pela Universal talvez imagine que apenas uma “pessoa predestinada” poderia fazer parte dela, mas não é isso que o próprio bispo ensina. De acordo com ele, é necessário tomar uma decisão e obedecer à Palavra de Deus. Quando a pessoa verdadeiramente se encontrar com o Espírito Santo, estará pronta para alcançar quaisquer objetivos.

O Jejum de Daniel é o período ideal para esse encontro entre o homem e o Espírito de Deus. Ao se abster do excesso de informações prejudiciais que o mundo apresenta, o homem prepara o seu espírito para ser preenchido pelo Espírito Santo. Independentemente do ponto em que se encontra naquele momento, com Ele é possível ir até Deus.

Por mais longa que pareça a trajetória, quem recebe o Espírito de Deus não se cansa nem fraqueja em sua caminhada, mas permanece forte diante dos obstáculos, como afirma a própria Bíblia:

“Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o SENHOR, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão; Mas os que esperam no SENHOR renovarão as forças, subirão com asas como águias; correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão.” Isaías 40.28-31

Se você quer que uma mudança verdadeira aconteça em sua vida, lembre-se de que nenhum muro nasce pronto. Antes é preciso trabalhar posicionando tijolo por tijolo. Por mais grandiosa que seja a parede, ela foi construída peça a peça. É o trabalho de quem faz a fortaleza.

Participe do Jejum de Daniel, receba o Espírito Santo e deixe que Ele lhe ajude nessa missão.