Temos que ter disposição para aprender a Palavra de Deus

As pessoas que se entregam para Deus aceitam viver conforme a vontade dEle.

O Senhor Jesus nos ensinou sobre isso quando enunciou a oração do Pai Nosso, ao dizer que a vontade do Pai deve ser feita assim na Terra como no Céu (Mateus 6.10).

Assim, aquele que adora a Deus tem a disposição para aprender os juízos do Senhor: