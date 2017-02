Home > Reflexão

Helen tem 51 anos. Não bebe, não fuma nem provoca brigas. Mas essa realidade só foi possível porque ela entendeu que Deus não apenas um ser que precisa de ajuda. Ao contrário, Ele próprio é o Salvador e veio à Terra para trazer ajuda aos mais necessitados.

Esse entendimento entrou na vida de Helen em uma manhã de domingo, quando ela participou, pela primeira vez, de uma reunião da Universal.

“Naquele dia eu fiquei admirada com o que vi, porque, para mim, Deus era um coitado. Eu O via sangrando numa cruz, crucificado. E quando eu entrei na Igreja Universal, vi as pessoas conversando com Deus, falando com Deus com tanta intimidade que aquilo chamou minha atenção.”

Imediatamente, foi despertado em Helen o desejo de também obter essa intimidade com Deus. Ela percebeu que, dessa maneira, a longa lista de problemas psicológicos e espirituais que tinha poderia, finalmente, desaparecer.

Assista abaixo ao depoimento dela e descubra como foi essa transformação:



