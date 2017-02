O 19º benefício do Espírito Santo

Home > Reflexão

Muitas pessoas, ao ouvirem que é necessário temer a Deus para alcançar a Salvação, não entendem por que o Senhor, benevolente e amoroso como é, exigiria temor de seus filhos. Essa dúvida existe especialmente porque as pessoas não conhecem o Espírito Santo.

O 19º benefício do Espírito de Deus apresentado no Portal Universal.org explica essa necessidade e mostra como somente Ele é capaz de fazer nascer essa característica:

19º Temor

O Espírito Santo faz a pessoa respeitar a Deus, a si mesma e ao próximo, ou seja, ela respeita as Leis de Deus e os direitos humanos. E esses dois princípios são os fundamentos base da vida de cada cristão, fazendo-o relacionar-se consigo próprio, com Deus e com os outros da melhor forma possível.

"O Temor do Senhor é Fonte de Vida, para desviar dos laços da morte.” Provérbios 14.27

(*) Do blog do bispo Júlio Freitas