Leis terrenas X Leis espirituais

A vida terrena é baseada em algumas regras da natureza que guiam este mundo. A lei da gravidade, por exemplo, explica por que os planetas permanecem na mesma órbita no sistema solar, por que ela mantém os seres humanos e objetos presos ao planeta Terra, etc. A lógica humana também nos faz pensar que, quanto mais você dá, menos você tem. Quanto mais inteligente, rico ou belo, melhor e mais poderoso você é.

Os que guiam a sua vida por esses ensinamentos podem até pensar que estão se dando bem, mas a Palavra de Deus logo os contraria, quando diz: “Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força; não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em me entender e me conhecer.” Jeremias 9.23,24

Assim, a vida espiritual supera a vida terrena, já que a fé tem o extraordinário poder de fazer o impossível se tornar possível. “A medicina diz que uma pessoa que se alimenta só de legumes fica fraca e debilitada fisicamente. Porém, Daniel e seus amigos na Babilônia, para não se contaminarem com as iguarias do rei, principalmente as carnes, que eram sacrificadas aos ídolos, pararam de se alimentar delas. Ao final dessa abstinência, eles estavam mais fortes que todos os outros que comeram de tudo”, diz a colunista Núbia Siqueira.

