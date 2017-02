A mansidão que provém do Espírito Santo

Home > Estudos Bíblicos

Os homens lutam, brigam e se matam pela posse de um pedacinho de terra, mas o Senhor Jesus afirmou que somente os mansos herdarão a terra. Por quê? Porque no Reino de Deus as leis diferem completamente do reino deste mundo, o que significa que há promessas e mais promessas de bênçãos para aqueles que, submetidos às leis do Espírito Santo, acreditam que tudo neste mundo está debaixo do controle total de Deus. Não é por força e nem por violência que haveremos de tomar posse daquilo que já nos pertence, e sim pela fé no Senhor Jesus Cristo; por meio da nossa total e completa submissão ao Senhor, andando em acordo com Ele, conforme a Sua Santa Palavra.

A mansidão revela uma brandura de gênio e índole, que é o resultado da verdadeira humildade, humildade esta resultante do reconhecimento do valor alheio somado à recusa de nos considerarmos melhores que o nosso semelhante. Assim era o caráter de Moisés e, talvez, devido ao seu excelente gênio manso, tenha Deus o escolhido para tornar-se libertador, estadista, historiador, poeta, moralista e legislador do povo de Israel.

E a despeito de possuir mansidão, veio a ser um dos maiores líderes do Antigo Testamento, a ponto de formar de uma raça absolutamente escrava e sob as maiores dificuldades uma nação agressiva e poderosa, que alterou completamente o curso da humanidade.

"Porque o Reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão?" 1 Coríntios 4.20-21

A mansidão deve ser exercida juntamente com o amor, principalmente no sentido de admoestar aquele que se encontra em pecado. O que exerce qualquer tipo de autoridade jamais deve esquecer deste fruto,pois ele é primordial para a disciplina. O apóstolo Paulo, corrigindo a igreja em Corinto, disse:

Para a igreja em Éfeso, aproveitando-se da sua própria experiência, ele escreveu:

"Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor." Efésios 4.1-2

Aos colossenses, sabedor de alguns problemas existentes na igreja, não poupou palavras exortando que acabassem com as contendas, principalmente pela prática do espírito de mansidão:

"Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós." Colossenses 3.12-13

(*) Texto retirado do livro "O Espírito Santo", do bispo Edir Macedo

Participe do Jejum de Daniel, para que o Espírito Santo venha repousar sobre a sua vida e fazer de você a Sua morada.

De 09 de fevereiro a 01 de março.

