Uma história sobre escolhas

Depois de A Terra Prometida, a Record TV lança em breve uma nova superprodução inspirada na adaptação de uma história bíblica. A novela O Rico e Lázaro conta a trajetória de dois amigos que têm a vida transformada quando Jerusalém é destruída e eles são levados para a Babilônia. A trama acompanha as escolhas dos dois homens até o dia da morte deles, quando um vai para o inferno e o outro, para o céu. A novela tem texto de Paula Richard, direção geral de Edgard Miranda e direção de teledramaturgia de Anderson Souza.

Dois amigos

O Rico e Lázaro apresenta a saga dos amigos Zac, interpretado por Igor Rickli, e Asher, vivido por Dudu Azevedo. Eles são hebreus nascidos com as mesmas oportunidades. Entretanto, as escolhas que cada um fará vão definir seus destinos. Ao longo da trama, a grande amizade entre eles é abalada pelo amor que ambos sentem pela companheira de infância, Joana, interpretada por Milena Toscano.

Bem depois de Josué

A história é ambientada em 600 a.C. Após passar pelo comando de vários reis que se afastaram de Deus, Jerusalém está mergulhada em idolatria e prestes a perder as conquistas de Moisés e Josué. Nesse momento, a Babilônia impõe sua força por toda a região da Mesopotâmia. O rei Nabucodonosor derrota os egípcios e assume o trono do império. Depois, ele invade Jerusalém, destrói o Templo de Salomão e escraviza milhares de hebreus, dando início ao Cativeiro da Babilônia. Zac e Asher estão entre os cativos. O caminho dos dois será marcado por ciúmes, lutas, vinganças, perigos e pela disputa pelo amor de Joana.

Personagens conhecidos

Além do triângulo amoroso, a nova trama conta com a participação de grandes personagens da Bíblia, como Jeremias, Ezequiel e Daniel. O profeta Daniel promete chamar a atenção dos espectadores ao viver algumas das passagens bíblicas mais conhecidas, como a Fornalha Ardente e a Cova dos Leões.

Grande elenco

Depois de interpretar o faraó Seti I na novela Os Dez Mandamentos, o ator Zé Carlos Machado volta à tela da Record TV como o sacerdote Fassur, um hebreu que representa “a personificação do divórcio do povo de Israel com Deus”, segundo a sinopse da novela. O sacerdote contará com o servo Oziel, interpretado por Saulo Meneghetti, para executar suas ordens absurdas.

Heitor Martinez dá vida ao rei Nabucodonosor e Adriana Garambone, à rainha Amitis. O elenco ainda conta com Gustavo Leão, Ângelo Paes Leme, Fernando Sampaio, Felipe Cardoso, Vera Zimermann, Karen Marinho, Tammy Di Calafiori, Pérola Faria, Denise Del Vecchio, Lucinha Lins, Christine Fernandes, Sthefany Brito, Kayky Brito, Anderson Muller, Gabriela Moreyra, Renato Rabelo, Marcos Breda, Ycaro Tavares, Paulo Figueiredo, Bruna Pazinato e André Luiz Miranda, entre outros grandes atores e atrizes.

Além de Paula Richard, a novela é escrita em colaboração com Joaquim Assis, Camilo Pellegrini, Cristianne Fridman, Vânia Matos e Rodrigo Ribeiro. A previsão é que a estreia de O Rico e Lázaro ocorra em março, na Record TV.