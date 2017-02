Quando a teimosia perde para a fé

Home > Folha Universal

Aos 35 anos, Rosemeire Brito Elias (foto ao lado) descobriu um nódulo na mama esquerda, de 3 milímetros, em um exame de rotina. O tumor, considerado inofensivo pelos médicos àquela altura, passou para 6 milímetros um ano após o diagnóstico. “Fui encaminhada para a mastologia, fiz biopsia e descobri que era um carcinoma invasivo. Ele chegou a medir 7 centímetros”, relembra.

Rosemeire não acreditou na notícia que acabara de receber. “Chorei bastante. A notícia é impactante. Eu pensava ‘o que vou fazer agora? Como ficar sem cabelo, como vou olhar para o meu marido?’. Esteticamente isso abala bastante.”

No entanto, aquela notícia que parecia sentenciar sua morte deixou de assustá-la quando a Palavra passou a fazer ainda mais sentido. “No mesmo dia, abri a Bíblia e li uma passagem de Salmos 118 (versículo 17): ‘Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor’. Eu me apeguei a ela fortemente. Foi o que me fez lutar para vencer”, conta.

Livre do medo

Mesmo conhecendo a Deus e servindo-O, Rosemeire teve que enfrentar muitos desafios. Enquanto muitos se questionam e veem sua fé desmoronar, ela decidiu se apegar a Deus como nunca tinha feito antes. “A tempestade vem para todos. Mesmo que você esteja na igreja, ela virá, mas aqueles que estão com Deus conseguem sobressair. Essa é a diferença.”

Ela comparecia todas as terças-feiras às reuniões de cura no Templo de Salomão. “Comecei a fazer a corrente da cura. Parti para cima, reagi. Fui sem medo de errar, porque Deus é fiel. Quando você usa a fé, o resultado vem. Foi o que aconteceu comigo.”

Quem explica?

“Minha cura foi rápida. Quando fiz a quarta quimioterapia, a do tipo mais agressivo, já não conseguiram medir mais nada. Três mastologistas me examinaram e não encontraram nada. Na ultrassonografia, o médico passou o aparelho e perguntou se eu conseguia sentir o nódulo antes. Quando terminou, perguntei se tinha visto alguma coisa. Ele disse que não, que a carne estava lesionada pela quimioterapia. Ali soube que estava curada”, recorda. Ainda assim, diante do resultado dos novos exames, ela foi submetida a uma cirurgia para a retirada do nódulo.

Câncer não some?

“Os médicos olharam o meu exame do ultrassom. Cientificamente, quando o nódulo passa dos 3 centímetros, ele deve ser retirado. Os médicos não vivem pela fé, mas pela ciência. Fui para a mesa de cirurgia, retirei a mama esquerda e as glândulas debaixo do braço, mesmo sabendo que estava curada. Quando as mastologistas pegaram o resultado da nova biopsia, do material todo que foi retirado, deu ausência de neoplasia maligna. Elas entraram em conflito, ficou aquele questionamento.”

O que parecia impossível aos olhos da medicina aconteceu: Rosemeire estava curada. “Não havia comprometimento neoplásico em nenhuma das nove glândulas retiradas. Eu estava livre, Deus tinha me curado. Na mesma época em que descobri o câncer, também descobri um cálculo de 3 milímetros no rim direito, que desapareceu ao mesmo tempo. Deus me curou das duas coisas de uma vez só.”

E o que os médicos acharam de tudo isso? Eles tiveram a confirmação de que estavam diante de um milagre. “Os médicos ficaram surpresos. Olhavam os diagnósticos de pacientes que haviam operado e o meu, em que constava ausência de carcinoma invasivo. Quando passei com minha mãe no médico, ele não acreditou. ‘Como? Câncer não desaparece desse jeito’”, disse.

É preciso acreditar

Para quem enfrenta uma situação parecida, Rosemeire, agora no auge de seus 37 anos, aconselha: “não desista, lute, faça corrente, vá às terças-feiras em uma Universal, faça propósitos, se lance. Faça tudo o que tiver que fazer, obedeça. O que o homem de Deus orientar a fazer, faça que vai dar certo. Você vai ter a resposta. Aos olhos humanos pode parece impossível, mas aos olhos de Deus, não. Deus não vê como vê o homem”, afirma.

A fé tem seus mistérios e, se você utilizá-la da forma adequada, você vence. Rosemeire é um exemplo de fé e persistência. Ela não desistiu de lutar. “Com Deus, somos mais que vencedores, podemos tudo. Não há nada impossível para Deus. A fé move montanhas e traz resultados de coisas que a gente não vê, mas que tem certeza de que vai acontecer”, completa.

*Colaborou: Michele Francisco

Muitas pessoas fazem e recebem orações para tratar doenças incuráveis nas reuniões de cura e libertação da Universal. As correntes acontecem todas as terças-feiras, em todo o Brasil. Veja o endereço da Universal mais próxima em universal.org/enderecos.