Pastores são consagrados a bispos na Universal

Home > Folha Universal

A consagração de um servo de Deus representa a aprovação do seu ministério, para que ele possa fazer ainda mais pelas almas aflitas. Consagrar é dedicar uma pessoa ou algo a Deus. Tudo que é consagrado é dedicado para servir ao Senhor Jesus e aos desígnios dEle. E isso é algo extraordinário para aqueles que têm essa oportunidade.

No mês passado, pastores receberam a bênção da consagração, ao lado de suas esposas, em países como Brasil, Rússia e Inglaterra.

Bispo Leandro Queiroz

Na noite do dia 13 de janeiro, durante reunião do Projeto IntelliMen, no Templo de Salomão, em São Paulo, Leandro Queiroz, ao lado de sua esposa, Cintia Queiroz (foto acima), foi consagrado pelo bispo Renato Cardoso. Atualmente, o casal é responsável pelo trabalho evangelístico da Universal na Venezuela.

Bispo Álvaro Lima

No dia 18 de janeiro, o bispo Romualdo Panceiro consagrou mais um bispo, desta vez em Londres, na Inglaterra. Álvaro Lima recebeu a bênção ao lado da esposa, Alynne.

Bispo Eduardo Bueno

No dia 22 de janeiro, o bispo Clodomir Santos consagrou Eduardo Bueno (foto ao lado) a bispo no Templo de Salomão. Ao lado de sua esposa, Katlen, ele foi designado para ganhar almas por meio do trabalho realizado pela Universal nos presídios.

“Só eu e minha mãe sabemos a guerra que foi para ele se converter. Ele vinha das baladas perturbado pelas alucinações das drogas e colocava a minha gravata de obreiro no pescoço para poder dormir. Hoje, vemos que tudo isso valeu a pena”, comentou o irmão do bispo Eduardo, Jean Bueno, em uma rede social.

Bispo Eder Figueiredo

Também no dia 22 deste mês, o bispo Romualdo Panceiro abençoou o ministério de Eder Figueiredo, no templo da Universal em Moscou, capital da Rússia. Ele foi consagrado bispo ao lado da esposa, Leticia. O casal é responsável pelo trabalho evangelístico naquele país.