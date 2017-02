O Dia do Fim: oportunidade para uma nova vida

Home > Notícias da Universal

Um copo de água pode facilmente saciar a nossa sede natural. Mas o que fazer para satisfazer a sede interior? Certa vez, uma mulher samaritana estava à procura de água no poço de Jacó. Lá, ela se encontrou com Jesus e, a partir deste dia, nunca mais teve sede, pois sua vida foi transformada. Disse Jesus: “Mas aquele que beber da água que Eu lhe der nunca terá sede, porque a água que Eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.” (João 4.14).

Nos tempos atuais, muitos estão sedentos, mas não buscam a verdadeira fonte da transformação que necessitam. No entanto, “O Dia do Fim”, realizado na Universal, no dia 26 de fevereiro, permitiu que milhões de pessoas em todo o mundo pudessem determinar o fim dos problemas e dar o “start” para uma nova vida. No Templo de Salomão, em São Paulo, cerca de 10 mil pessoas participaram da reunião de 9h30 com o seguinte objetivo: beber da água pura e ser restaurado.

Entrega

Como alcançar o fim do sofrimento e conquistar uma novidade de vida? O bispo Clodomir Santos revelou qual é o primeiro passo. “Quando a pessoa toma a decisão de entregar-se a Deus e segui-lO, não à sua maneira, mas como as escrituras ensinam, o ser dela é tomado pelo Espírito de Deus. Ela passa a viver dentro da Justiça.”

Ele explicou que viver na justiça significa obedecer à Palavra de Deus. A obediência, por sua vez, faz a pessoa ser forte nas adversidades e traz proteção contra os males. “Para quem vive na dependência de Deus, não há dificuldade em obedecer a Ele, e por isso o mal não tem acesso. Pois assim como um pai não nega nada a seu filho, o Pai Celestial cuida dos seus filhos”.

Porém, a maioria ainda não se tornou filho de Deus porque falta essa entrega verdadeira. “O principal poder do filho de Deus, além de ter uma vida abundante, é ter paz. A tristeza não tem domínio sobre ele, porque há a alegria do Espírito Santo”, ressaltou.

Sede saciada

O autônomo Fábio Dias, de 38 anos, e sua noiva Regiane Matos, de 30 anos, relataram a expectativa em participar deste dia especial. “Desejo receber um fortalecimento espiritual. Quero eliminar da minha vida as coisas que estão atrapalhando a minha fé”, afirmou Fábio. A vendedora também contou o que motivou a sua ida. “Vim buscar especialmente pela minha vida espiritual e financeira. Meu objetivo é ser renovada e colocar um fim em todos os meus problemas”.

Após a reunião, o casal descreveu sua experiência. “A ação de Deus em mim foi completa. Posso dizer que sou filho de Deus e não criatura. A maior bênção que eu levo para casa é a paz e vou passá-la a todos os meus familiares”, disse Fábio. “A partir do momento em que entrei no santuário, já percebi a diferença em meu ser. Estou saindo daqui cheia de paz e força para enfrentar o meu dia a dia. O que estava dando errado para mim, vai dar certo”, comenta Regiane.

Portanto, conquistar uma vida completa depende do quanto confiamos em Deus. Quem decide entregar toda a sua vida a Ele, é aceito como filho do pai Celestial. Nenhuma dificuldade enfraquecerá a pessoa, pois ela terá o suporte espiritual para ir em frente e alcançar seus objetivos.

Veja como foi “O Dia do Fim” em vários Templos da Universal no Brasil e no mundo: