O 18º benefício do Espírito Santo

O Portal Universal.org já mostrou que, entre as características que o Espírito Santo traz, estão:

- O domínio próprio;

- A segurança;

- A bondade;

- A visão.

Hoje, o benefício destacado diz respeito a um dos mais importantes atributos do cristão. Leia a mensagem a seguir e entenda-o:

18º Verdade

O Espírito Santo é verdade, que é o oposto da mentira, ou seja, a pessoa que é batizada com o Espírito de Deus é verdadeira, a sua palavra é 'sim, sim... não, não’, pois tudo o que passar daí já foge à verdade, já que essa não tem versões, diferentes tonalidades ou variações. O que passa para além da verdade é mentira, e quem falta à verdade é mentiroso. Mas, o que é ser verdadeiro? É ser do bem, o oposto da mentira, que é ser do mal.

"E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao Verdadeiro; e no que é verdadeiro estamos, isto é, em Seu Filho Jesus Cristo. Este é o Verdadeiro Deus e a Vida Eterna.” 1 João 5.20

(*) Do blog do bispo Júlio Freitas