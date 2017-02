Informações que edificam e transformam

Home > Folha Universal

Se abster de conteúdos seculares no mundo atual parece loucura, mas traz grandes benefícios à vida espiritual. Há momentos em que é necessário dar uma pausa e investir no que alimenta nosso interior. O objetivo do Jejum de Daniel é exatamente este: buscar a aproximação com Deus e, dessa forma, receber bênçãos em todas as áreas da vida.

O capítulo 10 do livro de Daniel, na Bíblia, mostra que ele fez um jejum de alimentos para receber força e sabedoria de Deus. Daniel não deixou apenas de comer, também se dedicou à oração. A proposta atual do Jejum de Daniel é absorvermos o que edifica e revermos atitudes ou pensamentos que atrapalham nossa vida. Acompanhe a seguir a experiência de quem participou deste propósito e obteve resultados.

Confiança restaurada

A cabeleireira Marina Alves (foto ao lado), de 35 anos, relata que era muito inquieta e ansiosa, mesmo frequentando a Universal. “Eu tinha uma preocupação muito grande com a minha vida e, principalmente, em relação à minha filha. Ao mesmo tempo, eu era impaciente e não sabia lidar com ela. Quando chegava em casa, não conversava com ela, preferia assistir à TV ou me entreter nas redes sociais. Eu não fazia nada para mudar.”

Ela entendeu que ficar desconectada das coisas do mundo por um período iria ajudá-la a preencher o vazio que sentia. Essa foi sua motivação para participar do Jejum de Daniel. “A primeira coisa que fiz foi deixar os entretenimentos. Eu abri mão das minhas vontades, passei a orar com maior frequência, ler mais a Bíblia e buscar a Deus com intensidade. Após uns dias, o Espírito Santo pôde vir sobre mim durante uma reunião na Universal. Eu fiquei tão próxima dEle que sua voz era suave e me ensinava como resolver meus problemas”, diz.

A partir daquele dia, sua forma de agir e pensar mudou. “Passei a ter uma confiança plena. Hoje sou muito mais feliz, calma e tranquila. Sou realizada em meu casamento, na vida profissional e não tenho mais nenhuma inquietação com minha filha, porque sei que Deus cuida dela. O Espírito Santo é o meu bem maior, minha alegria e meu alicerce, sem Ele jamais poderia viver.”

Livre da depressão

A paulistana Amanda Procópio da Silva (foto ao lado) vai à Universal desde criança com sua mãe, mas durante a adolescência viveu uma fase difícil. A vendedora de 21 anos conta que começou a ir por obrigação e se afastou de Deus. “Eu fazia muitas coisas erradas e comecei a sofrer, mesmo estando na Universal. Era depressiva e tinha complexo de inferioridade. Me achava a mais feia e me sentia desprezada por todos.”

No final de 2010, Amanda percebeu que vivia de aparência, mas não teve forças para buscar ajuda. Ela conta que somente em março de 2011 quis buscar uma transformação. “Coloquei toda a minha força, deixei amizades que me afastavam de Deus e abri mão das redes sociais. Orava todos os dias e meditava na Palavra de Deus com um único objetivo: receber o Espírito Santo.”

Faltando um dia para terminar o Jejum, ela teve seu encontro com Deus. Dali em diante, a moça passou a ter novas atitudes. “Eu já não era a mesma pessoa, pois dentro de mim tudo mudou. Hoje eu sou muito feliz, tenho paz e sei do meu valor diante de Deus.”

Batismo

Reabes de Oliveira Gaspar (foto ao lado), de 19 anos, da cidade de Bady Bassitt (SP), conta que já tinha participado de duas edições do Jejum de Daniel, porém não levou nenhuma a sério. Em julho de 2016, ele começou a perceber que precisava avançar na vida espiritual. “Pensei que seria mais um na Universal. Então, comecei a me informar mais sobre o Espírito Santo e isso coincidiu com o período do Jejum de Daniel.”

O jovem entendeu que precisava se dedicar e ter foco. “Começou o Jejum, escolhi um livro da Bíblia e passei a lê-lo diariamente. Não via vídeos na internet, não assistia à TV e não fiz nada de entretenimento, pois aprendi que é a obediência que traz resultado. Fazer por fazer seria religioso e quebraria o propósito.”

Ele estava tão empenhado em receber o Espírito Santo que passou a participar de quase todas as reuniões. “Se até o fim do dia eu não recebesse, em casa eu meditava na Bíblia e me envolvia mais ainda com Deus. Quando ia à Universal novamente, falava ‘vai ser hoje’. Até que no 19º dia do Jejum, por meio de uma mensagem do Bispo Macedo, na Rede Aleluia, eu fui batizado. Estava participando da busca pela rádio e aconteceu o batismo com o Espírito Santo.”

*Colaborou: Janaina Medeiros

