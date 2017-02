Honra: um atributo que tem se perdido entre os homens

Home > Folha Universal

Vamos fazer um exercício mental: pense em um funcionário de uma loja que, ao fim do dia, sempre rouba do caixa uma quantia para si – mesmo que pequena. Um homem que agride fisicamente a esposa ao chegar em casa, após tê-la traído com outra mulher. Um jovem de 20 e poucos anos que não quer trabalhar e gera despesas todos os meses para que os pais as paguem. Um homem que se comprometeu a pagar as dívidas quando recebesse o valor necessário, mas, assim que isso acontece, usa o dinheiro para comprar um carro novo.

O que há de comum entre essas pessoas? Acredito que a falta da soma de todas as virtudes de um homem: a honra. E virtudes não podem ser compradas com dinheiro ou entregues por outra pessoa – para tê-las um homem precisa conquistá-las por si mesmo. Assim, uma pessoa sem honra não tem credibilidade perante a sociedade. Infelizmente, nos dias de hoje, a “palavra” já não é mais valorizada como no passado e, por isso, como expressa o dito popular, muitos homens “não valem a roupa que vestem”. São pessoas sem honra.

Homem que é homem tem “palavra”

Esse foi o tema abordado na palestra do Projeto IntelliMen, que aconteceu no dia 10 de fevereiro, no Templo de Salomão, localizado na capital paulista.

“O homem é muito associado à honra, que é o oposto da vergonha. No passado, o homem tinha a obrigação de evitar a vergonha para si e para a sua família. Hoje, não ter honra é vergonhoso, mas no passado a vergonha era extrema. Não apenas na questão do dinheiro, de não poder pagar, mas na questão de não honrar sua palavra”, destacou o palestrante Renato Cardoso, durante o encontro.

Ele acrescentou que, no passado, eram comuns as transações comerciais, por exemplo, feitas apenas por meio da “palavra”. Eram feitas à base do “fio do bigode”, como diz a expressão popular. Naquela época, quando um homem dizia “eu lhe dou a minha palavra”, era a própria honra dele empenhada ali – e a outra parte confiava que a dívida seria saldada, tamanho era o valor da honra.

Faça uma autoavaliação

Para aqueles que conhecem os ensinamentos de Deus, a responsabilidade é ainda maior, como explicou o palestrante. “Quando nos convertemos, o Senhor Jesus empresta o nome dEle para nós. Nós passamos a ser chamados de ‘cristãos’. No momento que você se diz ‘cristão’, você está fazendo parte da família, da genealogia espiritual do Senhor Jesus. E você deveria honrar esse nome.”

Portanto, companheiro, faça uma autoavaliação e veja se há alguma área na sua vida que está desonrada. Talvez você esteja se mantendo íntegro em alguns aspectos, mas percebe que deve melhorar em outros. Trabalhe para ser uma pessoa honrada. Assuma a responsabilidade de fazer o que é certo. Assim, você se superará neste ano de 2017.

Durante este ano, uma vez por mês, ocorrerá a palestra “Não fique para trás”, do Projeto IntelliMen. O próximo encontro ocorrerá no dia 10 de março, às 22h. Acompanhe as atualizações na página oficial do grupo no Facebook. Acesse www.facebook.com.br/intellimen.

Hoje em dia o respeito é fundamental para que haja um bom relacionamento interpessoal. Se você é homem e deseja mudar suas atitudes, a hora é agora. Participe do projeto Intellimen e aprenda como ser um homem melhor. Para mais informações sobre o grupo clique aqui.