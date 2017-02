Filme do Univer traz um importante aprendizado para a vida a dois

Home > Em Foco

O capitão do Corpo de Bombeiros Caleb Holt e sua esposa, Catherine, estão enfrentando uma fase difícil no casamento, que está perto do fim.

Eles se recordam de que eram felizes no início do relacionamento, mas afirmam que tudo foi se perdendo com o tempo, a ponto de se tornarem "duas pessoas muito diferentes" (nas palavras de Caleb).

Para piorar a situação, as amigas de Catherine incentivam constantemente o divórcio entre os dois. E Caleb sofre grande pressão no trabalho por causa de sua atividade de risco auxiliando as pessoas em tragédias.

Entretanto, certo dia, Caleb recebe, pelo correio, um presente de seu pai que vai fazê-lo refletir sobre os caminhos da vida.

Como será que essa história termina?

Se você deseja aprender uma interessante lição para a vida a dois, confira o sucesso " À Prova de Fogo" no Univer Vídeo.

Jejum de Daniel

Quem participa desse propósito especial consegue ter um momento para investir em sua comunhão com Deus.

O Jejum de Daniel não é um jejum de alimentos, mas sim de informações. Como orienta o bispo Edir Macedo, trata-se de se “isolar do mundo secular, que só traz desgosto, e viver a água viva do Espírito Santo”.

Durante o jejum, encha a sua vida com conteúdos que vão edificá-lo. Ouça, por exemplo, a “Palavra Amiga”, com o bispo Edir Macedo.