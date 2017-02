Ele recebeu uma Palavra de fé no leito de dor

Home > Ação Social

Cleber Wesley Braga de Jesus (fotos antes e agora), de 35 anos, conheceu o trabalho que o grupo de Evangelização (EVG) da Universal realiza nas unidades de saúde quando esteve internado.

Foi no Hospital Santa Marcelina, localizado na Vila Carmosina, região leste de São Paulo, que ele teve esse primeiro contato com um dos voluntários do grupo, embora já conhecesse o trabalho da Igreja.

Cleber foi internado às pressas por causa de um pico de pressão alta. Dali para a frente, a saúde dele ficou comprometida.

“Fui conduzido para o setor de emergência e no terceiro dia de internação tive uma arritmia cardíaca muito forte e quase tive uma parada cardíaca. Em seguida, contraí uma bactéria, descoberta depois de muitos exames. Além disso tudo, fui diagnosticado com uma insuficiência renal aguda. Tomei inúmeros medicamentos e, depois de sete sessões de hemodiálise – em uma dessas sessões quase morri, pois a minha pressão sofreu uma queda muito forte –, os médicos me alertaram de que o meu caso era grave e raro”, conta.

Cleber diz que, aos poucos, percebia que os amigos e familiares se despediam dele, até que um dia, a mãe do jovem disse que ele receberia uma visita. "Era de um antigo amigo que conheci na Universal e que fazia o trabalho de evangelização com o grupo da Igreja. Ele chegou até o meu leito, me deu um abraço, falou de Jesus para mim, orou em meu favor e foi embora. A partir daquele momento, tudo começou a mudar dentro de mim e eu percebi que havia uma solução para o meu caso”, relembra.

De fato aquela visita fez toda a diferença na vida de Cleber. Desde então, a saúde dele foi se restabelecendo, até ser completamente restaurada, sem que restasse nenhum problema de saúde.

“Hoje faço parte do trabalho voluntário da Universal realizado nos hospitais e auxilio na Igreja aquele mesmo amigo que um dia foi me visitar no leito de dor.”

EVG nos hospitais

O trabalho da evangelização nos hospitais em todo o estado de São Paulo conta com mais de 5,8 mil voluntários, que realizam visitas a unidades e postos de saúde, sob a coordenação do pastor Lázaro Nazaré Pedro.

Caso tenha um familiar enfermo ou esteja sofrendo com problemas de saúde e deseje a visita de um dos voluntários do grupo, entre em contato pelo e-mail visitas@sp.universal.org.br. Se estiver fora de São Paulo, procure a Universal mais próxima e informe-se sobre esse trabalho.

(*) Com informações do grupo de Evangelização nos hospitais