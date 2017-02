Home > Notícias da Universal

Aloísio Pinheiro tem 34 anos e, até pouco tempo atrás, ainda levava sobre os ombros o peso dos traumas vividos na infância. Os problemas familiares se arrastaram dentro dele por toda adolescência, até a vida adulta, agravando-se mais a cada dia, o que o tornou uma pessoa com sérias dificuldades de relacionamento.

“Isso veio me prejudicando ao longo do tempo, do meu desenvolvimento, do meu crescimento, até a vida adulta. Tanto é que eu vivia angustiado, triste, sofrendo, depressivo. Nada me preenchia, nada me trazia ânimo, satisfação. Vivia com medo. Era uma pessoa ciumenta, possessiva, orgulhosa acima de tudo. Não enxergava o lado do meu semelhante, só enxergava o meu lado.”

Da vida que levava para a vida que tem hoje, o próprio Aloísio conta que existe uma grande diferença. Diferença essa que beneficia não apenas a ele, mas também as pessoas ao redor dele.

Mas o que causou toda essa mudança? O “detox da alma”, como ele mesmo afirma.

Assista ao vídeo abaixo, com o depoimento dele, e entenda:

