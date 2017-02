Como proceder ao visitar o Templo de Salomão?

Home > Folha Universal

Visitar o Templo de Salomão, em São Paulo, tem se tornado, cada vez mais, uma prática de milhares de pessoas. Vindas do mundo inteiro, elas são atraídas não só pela beleza e grandiosidade do Santuário, mas também pela busca de mudanças permanentes em todas as áreas de suas vidas nas reuniões realizadas no local. Por ser considerado um lugar sagrado, há recomendações para quem deseja visitá-lo. Confira os horários das reuniões antes de se dirigir ao Templo e chegue com antecedência. As portas se fecham cinco minutos antes do início de cada encontro e não é permitido o acesso de pessoas que chegarem atrasadas. Além disso, é recomendável manter silêncio absoluto antes e durante as reuniões para elevar seus pensamentos a Deus. Veja a seguir outros procedimentos e regras de entrada e permanência no local.

Veja as novas instruções para participação nas reuniões do Templo de Salomão clicando aqui. Para obter outras informações, você também pode entrar em contato com a Central de Informações do Templo de Salomão: (11) 3573-3535 ou info@otemplodesalomao.com.